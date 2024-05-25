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伊朗總統墜機調查：未發現襲擊證據

編譯周辰陽／綜合24日電
伊朗國家電視台（IRIB）20日公布的一張照片顯示，伊朗總統萊希、外長艾密拉多拉安等8人所搭乘直升機的殘骸。（歐新社）
伊朗國家電視台（IRIB）20日公布的一張照片顯示，伊朗總統萊希、外長艾密拉多拉安等8人所搭乘直升機的殘骸。（歐新社）

伊朗的塔斯尼姆（Tasnim）與梅爾（Mehr）通訊社23日報導，伊朗武裝部隊總參謀部公布了導致萊希總統、外交部長艾密拉多拉安、其他政要跟隨行人員身亡的直升機墜毀事件初步調查結果。伊朗軍方的初步報告稱，迄今為止未發現任何謀殺或襲擊的證據。

根據伊朗官媒Press TV跟俄羅斯官媒RT的轉述，專家調查委員會在墜機事件隔天的20日抵達事故現場，並未在殘骸發現任何彈孔或類似衝擊的跡象。伊朗軍方官員表據報表示，調查人員確定直升機墜入山區，撞到地面後起火。

根據調查結果，萊希與隨行政要搭乘的直升機沿著預先計畫的路線飛行時墜毀，並未偏離指定航道。墜機前大約一分半鐘，該架直升機的飛官還跟編隊的另外兩架直升機進行聯繫。報告補充表示，直升機和地面管制之間的對話沒有發現任何可疑之處。

調查人員指出，「該區域的複雜性、大霧和低溫」拖延了搜救行動，迫使作業延長至夜晚。 他們還指出，在無人機協助之下，於20日凌晨5時找到了確切的墜機地點，搜救隊伍不久之後趕到。

調查委員會表示，有關任何後續調查結果，將在適當時候通報。

另外，新加坡航空編號「SQ321」的波音777-300ER客機21日從倫敦飛往新加坡時，在伊洛瓦底江盆地遭遇極端亂流，導致1人死亡、數十人受傷。新航24日表示，作為更嚴格座艙措施的一環，當飛機穿越亂流時，將停止供餐服務，並讓所有機組人員都繫上安全帶。

美聯社報導，新加坡航空表示，在SQ321班機事故後，已採取「更為謹慎的飛行中亂流管理方法」。聲明指出，「當安全帶燈號亮起時，除了暫停熱飲服務，餐飲服務也將暫停」。同時，「機組人員也將回到座位，並且繫好安全帶」。

新加坡航空表示，遭遇天氣狀況不佳的其他現行安全措施都將繼續，包括讓機組人員固定座艙和廚房內的鬆散物品，以盡量減少亂流相關的傷害；建議乘客返回座位與繫好安全帶，以及觀察可能需要協助的乘客，例如正在盥洗室的旅客。

新航指出，「機師和機組人員都注意到涉及亂流的危害，他們也接受過訓練，可以在整趟飛行協助客人與確保座艙安全」，並將繼續審核流程，「因為我們乘客和機組人員的安全極其重要」。

伊朗 新加坡 低溫

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