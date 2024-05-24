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溺水街？蘇納克宣布7.4提前大選 英媒標題飆創意

編譯中心／綜合23日電
被大雨淋濕的蘇納克站在唐寧街10號（英國首相府）門外，宣布7月4日大選消息。（路透）
被大雨淋濕的蘇納克站在唐寧街10號（英國首相府）門外，宣布7月4日大選消息。（路透）

英國首相蘇納克突然在雨中布7月4日舉行國會大選，而他渾身濕透站在唐寧街10號（英國首相府）門外宣布消息的畫面，也成了23日英國各大報章雜誌頭版照片。不過，這場大選無論誰贏，都得面對英國經濟困境。

支持度低迷之際，外界原本預期要到10月、11月再行選舉，蘇納克卻決定7月舉行，是1945年以來首次。中時新聞網引述衛報報導，將蘇納克的宣布，描述為「蘇納克的一場豪賭」，指他的言論引起執政的保守黨高層警惕，他們擔心保守黨在民調中落後工黨20個百分點後，可能面臨選舉失敗。

路透報導，英國中等收入民眾現在比德國同樣階層的民眾窮困20%，也比法國中等收入民眾窮困9%。鏡報的標題是「Drown ＆ out」，暗示蘇納克落魄且處於不利地位。主照可見，渾身濕透的蘇納克走回唐寧街，而報紙左上方的小標題則配上「雲下」（under a cloud），有「不被信任」之意。

金融城早報在一張渾身濕漉漉的首相發表談話的圖片上方，該報刊登了當天的頭條新聞之一「溺水街」（Drowning Street）；新聞周刊《觀察者》最新一期的雜誌，以「洪水」（The Deluge）為標題，配上一張蘇納克站在洪水上發表演說的漫畫插圖。

2022年通膨失控高峰期，英國通膨率一度飆到11%，創40年新高。紐約時報說，下半年英國通膨料將再次反彈回升，加上他推動移民轉安置非洲盧安達的計畫7月上路後恐引發反彈，提前選舉利多於弊。

泰晤士報則指「蘇納克賭的是房子」（bets the house），言下之意是他採取大膽且高風險性的行動。該報在頭條新聞中還引述民調專家的話說，英相將試圖實現「現代政治史上前所未有的」東山再起。

英國雜誌《i》，將7月4日定性為「審判日」，並聲稱提前大選是為了「讓工黨措手不及」。《北方迴聲報》則指出，蘇納克的演講「被傾盆大雨和工黨的旗艦集會歌曲淹沒了」，並配上標題問，「他會給我們下多久的雨？」

被大雨淋濕的蘇納克站在唐寧街10號（英國首相府）門外，宣布7月4日大選消息。（路...
被大雨淋濕的蘇納克站在唐寧街10號（英國首相府）門外，宣布7月4日大選消息。（路透）

洪水 民調 紐約時報

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