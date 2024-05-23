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中日韓領袖峰會下周舉行 4年冷淡關係可望破冰？

記者雷光涵／即時報導
韓日中首腦會議將由南韓總統尹錫悅（左起）、中國總理李強與日本首相岸田文雄出席。（美聯社）
韓日中首腦會議將由南韓總統尹錫悅（左起）、中國總理李強與日本首相岸田文雄出席。（美聯社）

南韓政府宣布，南韓、日本和中國領袖高峰會議，將於27日在首爾舉行。這是2019年12月以來，時隔約四年半再次舉行三國首腦會議。

韓日中首腦會議將由南韓總統尹錫悅、日本首相岸田文雄與中國總理李強出席，下周一上午在首爾舉行。會議將重點討論經濟、人員交流、數位化和災害合作等領域，並計畫在發布共同宣言。

自2008年以來，日中韓三國首腦會議由各國輪流擔任議長，迄今已舉行八次。然而，日韓關係冷淡加上新冠疫情影響，此次會議是自2019年12月以來的再次舉行。南韓總統府高階官員表示，這將成為三國合作機制正常化的分水嶺。

此外，根據南韓總統府的消息，尹錫約將在首腦會議期間，於26日下午分別與岸田和李強舉行雙邊會談。

朝日新聞報導，中國日本大使館副大使橫地晃次22日與中國外交部亞洲司司長劉勁松會談。據悉，雙方就中日關係和日中韓合作交換意見，也討論中日韓領導人峰會的話題。劉勁松和橫地就台灣問題，分別表達各自政府的立場。

朝日報導，台灣新總統賴清德的就職典禮，日本跨黨派的國會議員聯盟「日華議員懇談會」有31人出席。日本官房長官林芳正也記者會表達祝賀之意。中國外交部曾對此表示反對，指「任何與中國建交國家的官方往來都會堅決反對」。劉勁松被認為向橫地表達抗議。

南韓 日本 李強

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