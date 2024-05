修改海洋邊界引北約擔憂 俄不解釋速撤草案

俄羅斯提案修改海洋邊界,引發北約國家擔憂,俄國官網後來刪除草案;圖為俄羅斯總統普亭(右)於22日在莫斯科舉行的新計畫戰略倡議機構(ASI) 監事會會議上,聽取ASI總幹事發言。(歐新社)

俄羅斯國防部 21日提案修改俄國 在波羅的海東部的海洋邊界,引發芬蘭、瑞典、立陶宛及愛沙尼亞等北約成員國擔憂,芬蘭外交部長瓦爾通寧(Elina Valtonen)表示,俄羅斯應遵守聯合國海洋法公約(UN Convention on the Law of the Sea),並稱俄羅斯正在製造「混亂」,莫斯科22日已從官方網站撤下這項草案。

路透報導,俄羅斯官方入口網站21日公告的俄國國防部法令草案,擬議修改俄國位於芬蘭灣(Gulf of Finland)東部周圍島嶼和加里寧格勒(Kaliningrad)的海洋邊界,以便擴大其領海範圍。

不過,這項提案22日已從俄國官方入口網站刪除,一條訊息僅說明「草案已刪除」,但未提供任何解釋。俄國國防部並未回覆路透的置評請求。

俄國國防部在這項正式呈遞的草案中說,蘇聯1985年測量邊界時採用的是20世紀中葉的航海圖,與更現代的地圖座標不完全相符。

立陶宛22日就俄國單方面延伸海洋邊界至立陶宛和芬蘭水域的計畫一事召見俄國外交代表,並警告此舉可能是混合戰計畫的一環。

芬蘭外長瓦爾通寧(Elina Valtonen)表示,赫爾辛基當局「正在關注局勢」,「我們並未接獲有關俄羅斯正在計劃什麼的正式消息」。

另據法新社報導,北極地區戰略要地斯瓦巴群島(Svalbard archipelago)最後一塊私人土地即將出售,「只要」3億歐元(3.26億美元),有興趣的買家就可以出手把斯瓦巴西南偏遠的Sore Fagerfjord地產買下來。這很可能吸引中國注意,但挪威可沒打算輕易放手。

斯瓦巴群島坐落在挪威本島和北極點的中間,這塊地產占地60平方公里,大小與美國紐約曼哈頓(Manhattan)相當,有著高山、平原、冰河和約5公里長的海岸線,但就是沒有基礎建設。

代表賣方的律師凱林斯塔(Per Kyllingstad)說:「這是斯瓦巴最後一塊私人土地,據我們所知,也是全世界高北極(High Arctic)最後一塊私人土地。」他說:「中國人自然是潛在買家,因為他們長久以來對北極和斯瓦巴都展示出實際的興趣。」

斯瓦巴由一份1920年簽署的國際條約所管理,而條約保留了充分空間給外國利益。這份條約承認挪威在斯瓦巴群島的主權,在急於保障自身主權下,挪威不會眼睜睜看著Sore Fagerfjord落入外國人之手,尤其是中國人之手。

挪威司法部長因此下令地主取消這項計畫中的買賣。據挪威媒體說法,Sore Fagerfjord所有人是一間由俄裔挪威人控制的公司。