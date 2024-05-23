我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就讀戴維斯加大亞裔女大生 舊金山失蹤

墨西哥競選活動「狂風吹垮舞台」 釀6死、多人受傷

鐮嘴垂耳鴉絕種羽毛 紐西蘭拍出近3萬美元 創世界紀錄

編譯中心／綜合22日電
鐮嘴垂耳鴉（huia）。（取材自維基百科）
鐮嘴垂耳鴉（huia）。（取材自維基百科）

一根已經滅絕的紐西蘭鐮嘴垂耳鴉（huia）的羽毛，在一場拍賣會上以4萬6521.5紐幣（約2萬8417美元）的價格被售出，創下了全球最昂貴羽毛紀錄。由於這根羽毛官方認定的珍寶，購買者沒有文化部門允許，不能將它帶出紐西蘭。

《BBC》報導，這根價值不的羽毛，韋伯拍賣公司（Webb's Auction House）在拍賣前，原預估能賣到3000美元，最終打破了之前的紀錄，以28417美元成交，比過去同類的羽毛賣價高450%。

由於鐮嘴垂耳鴉已經絕種，被毛利人視為神聖的存在，牠們的羽毛常被酋長和家人戴在頭飾上，也作為禮物贈與或交易使用。鐮嘴垂耳鴉的羽毛是紐西蘭政府官方認定的珍寶，只有登記有案的收藏家才能購買，且未經文化和遺產部許可不得攜帶出境。

中時新聞網報導，鐮嘴垂耳鴉是紐西蘭本地的一種小型雀科鳥類，以其優美羽毛和精湛跳躍能力著稱，其翼羽尖端有獨特的白色邊緣尤其顯眼。根據紐西蘭博物館的記載，這種鳥的最後確認出沒是在1907年，但在那之後的20到30年間，仍有未經證實的目擊報告。

韋伯拍賣公司裝飾藝術部主管Leah Morris表示，這根售出的羽毛「狀況很好」。她說，「它依然保有獨特的光澤，也沒有蟲蛀的破損。」

她補充說，拍賣行已將這根羽毛裱框在防紫外線玻璃後，並使用了檔案用紙，這意味著它將能「長期保存下去」。

拍賣 博物館

上一則

經濟學人：英國大選假如明天投票 執政黨勝率為1%

下一則

涉貪越南公安部長蘇林 出任國家主席

延伸閱讀

世界最貴 紐西蘭這根羽毛拍賣近3萬元

世界最貴 紐西蘭這根羽毛拍賣近3萬元
誇張行徑全拍下 紐男跳海企圖抱摔虎鯨 當局怒轟「愚蠢」開罰了

誇張行徑全拍下 紐男跳海企圖抱摔虎鯨 當局怒轟「愚蠢」開罰了
韋伯望遠鏡發現...2黑洞正在合併

韋伯望遠鏡發現...2黑洞正在合併
經濟差、就業機會少 紐西蘭公民出走人數創新高

經濟差、就業機會少 紐西蘭公民出走人數創新高

熱門新聞

一位日本畫師發現自己作品被小孩塗鴉，但卻決定不出手制止。（取材自X＠raisaku877）

比利時農場寫生...作品被小孩任意塗鴉 日美術生意外舉動感動網友

2024-05-16 20:10
圖為遊客在埃及吉薩金字塔景區拍照。(新華社)

古埃及人如何蓋金字塔？美國大學最新研究揭開謎團

2024-05-17 17:08
新加坡航空表示，一架從英國倫敦起飛的班機當天因為嚴重亂流，緊急迫降泰國曼谷。(截取自X)

原定飛往新加坡…新航波音客機遇嚴重亂流2死30傷 緊急迫降曼谷

2024-05-21 08:01
伊朗搜救人員仍試圖在大霧中尋找總統的直升機。(擷自YouTube@FOX)

伊朗總統萊希直升機墜落 大霧中搜救人員也失聯

2024-05-19 14:11
伊朗政府在總統萊希(左)及外長艾密拉多拉安的座位放置了遺照及黑布，兩人在19日的直升機事故中罹難。(路透)

伊朗失事直升機尋獲 總統萊希、外交部長罹難

2024-05-20 00:10
伊朗總統萊希乘坐的直升機墜毀，無人生還。圖為救難人員扛著一具遺體下山。(美聯社)

伊朗總統墜機身亡 CNN專家分析2原因疑釀禍

2024-05-20 11:48

超人氣

更多 >
iPhone被偷縱火報復燒錯屋 釀5死 亞裔少年恐坐牢60年

iPhone被偷縱火報復燒錯屋 釀5死 亞裔少年恐坐牢60年
南加華女一覺醒來 銀行存款全被盜 原因竟是手機...

南加華女一覺醒來 銀行存款全被盜 原因竟是手機...
湖南一村官被捉姦 大幅床照貼車身遊街…身分曝光 已免職

湖南一村官被捉姦 大幅床照貼車身遊街…身分曝光 已免職
脫北女「被逼站一排」淪商品 中國男挑選買回家

脫北女「被逼站一排」淪商品 中國男挑選買回家
60哩強風、冰雹明襲紐約 民眾出行當心

60哩強風、冰雹明襲紐約 民眾出行當心