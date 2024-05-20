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誰來接班？伊朗總統之死掀最高領袖繼任問題 現在「他」呼聲最高

編譯盧思綸／即時報導
伊朗總統萊希之死引發外界揣測最高領袖哈米尼的接班人問題；目前呼聲最高的是哈米尼之子穆吉塔巴。圖為穆吉塔巴（中）出席2019年耶路撒冷日集會畫面。（美聯社）
伊朗總統萊希之死引發外界揣測最高領袖哈米尼的接班人問題；目前呼聲最高的是哈米尼之子穆吉塔巴。圖為穆吉塔巴（中）出席2019年耶路撒冷日集會畫面。（美聯社）

彭博資訊報導，伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）是德黑蘭最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）第一順位接班人，19日傳出萊希搭乘直升機失事罹難後，外界開始揣測接班人問題。目前伊朗第一副總統將暫代總統一職，哈米尼接班人呼聲最高的還是哈米尼之子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）。

在實施神權政治的伊朗，最高領袖（Supreme Leader）是該國的實際元首和軍事統帥，負責所有重大國家決策，地位和權力凌駕於直接選舉產生的伊朗總統，且是終身職。根據伊朗法律，最高元首必須是什葉派最高層級的法學神學家。

如今萊希遇難身亡，根據伊朗憲法，第一副總統穆赫貝爾（Mohammad Mokhber）將接任總統職務，直到在最遲50天的期限之內舉行選舉。穆赫貝爾過去是伊朗革命衛隊官員，曾擔任伊朗國家資產捐贈基金負責人。

萊希之死將影響最高領袖接班人之爭，這個問題也隨著哈米尼年事漸高，在學界、政壇和分析評論員間受到諸多討論。

面對伊朗複雜且不透明的政治結構，幾乎沒有公開討論哈米尼接班人的場域，不過近來熟悉德黑蘭的分析員、官員和學者提到，萊希之子和哈米尼之子穆吉塔巴都是有力候選人。

由於穆吉塔巴並未擔任任何政府職務，也不常公開露面，因此實際聲望未受考驗。而最高領袖要獲得任何形式的正當性，至少表面上需取得支持神權政府的大眾支持。

另一方面，萊希之死恐怕對伊朗和鄰國關係產生影響。伊朗在幕後支持地區內許多代理組織，其中最強大的幾個代理人，包含葉門叛軍青年運動和黎巴嫩民兵組織真主黨正在和以色列作戰。伊朗革命衛隊將確保敵國不會利用動盪時期趁隙而入。

此外，伊朗過去在萊希治下和部分波灣阿拉伯國家關係有所好轉，包含沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國。雖然萊希的政策可能延續，但新領導人可能也會有不同的優先考慮。

伊朗 以色列 沙烏地阿拉伯

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