以軍尋獲第4具人質遺體 53歲2寶爸 境內遇害 遺體被綁架到加薩

以色列軍方18日晚間再度證實在加薩還發現一名罹難人質，其身分是53歲以色列人班傑明（圖），去年遇襲當日在以色列境內遭哈瑪斯殺害，遺體被綁架到加薩。（取材自X平台）

以色列 時報報導，繼17日宣布尋獲三具人質遺體後，以色列軍方18日晚間再度證實在加薩 還發現一名罹難人質，其身分是53歲以色列人班傑明（Ron Benjamin），去年遇襲當日在以色列境內梅法西姆（Mefalsim）集體農場遭哈瑪斯 殺害，遺體被綁架到加薩。

國防軍發言人哈加里表示，班傑明也是軍方16日在加薩北部執行特殊任務時尋獲的人質遺體之一。以軍17日才公布尋獲三具人質遺體，分別為22歲德籍以色列裔女刺青魯克（Shani Louk）、巴斯奇拉（Amit Buskila）和吉勒倫特（Itzhak Gelerenter）。

哈加里透露，班傑明有兩個孩子，去年10月7日上午在加薩邊境騎乘自行車，6時30分遭遇火箭襲擊警報隨即折返，但是在梅法西姆被哈瑪斯武裝分子殺害，遺體被綁架到加薩。

至於在音樂節上遭擄走的魯克因在去年襲擊當天，近乎全裸伏在車上，遭哈瑪斯坐壓遊街示眾慶祝，而引起全球注意，魯克的父母表示，他們對於女兒在出事七個月後，遺體能被接回以色列安葬感到欣慰。

據紐約郵報報導，魯克的父親尼辛（Nissim Louk）在完成認屍程序後指出，女兒的遺體十分完整且美麗，「我想她一定被保存在極冷的隧道，她的膚色都沒有改變，身上的刺青也依舊清晰可見，彷彿她還活著一樣，這真是一個奇蹟」。魯克的母親麗卡達（Ricarda Louk）也表示，他們夫婦二人對以軍終於尋獲女兒的遺體，並將她帶回以色列妥善安葬感到十分安慰，「魯克終於可以回家，埋葬在以色列，讓我們都鬆了一口氣」。

此外，以色列總理內唐亞胡因為不願放棄對拉法的攻擊而遭到美國及全世界許多國家的強大壓力，他也因為無法將目前被哈瑪斯扣押的人質營救回家，在以色列國內面對要求他下台的呼聲。

路透報導，以色列戰時內閣成員甘茨（Benny Gantz）18日對總理內唐亞胡下最後通牒，要求6月8日前提出戰後計畫，包含具體說明未來由哪一方治理加薩，否則將退出內閣。

甘茨表示，期許戰時內閣在6月8日前制定並通過6項戰略目標計畫，否則將帶領他的中間派政黨官員辭職。

以色列時報指出，六項戰略目標包含解救人質、推翻哈瑪斯並確保以色列國安控制、組成國際共治政府、讓北部邊境居民返回家園、推動以沙關係正常化，以及通過全民服役軍事框架。