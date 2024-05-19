80萬人逃離…美第一批援助貨車從臨時碼頭運抵加薩

巴勒斯坦人爬上一輛卡車，搶奪由美國建造的碼頭運進加薩的援助物資。（路透）

以色列 軍隊近日在加薩 走廊北部的賈巴利亞市（Jabalia）窄巷與巴勒斯坦 武裝組織「哈瑪斯」激戰；與此同時，美軍說，第一批援助貨車正從臨時碼頭開始將物資運抵加薩（Gaza Strip）。

綜合路透與法新社報導，居民說，以色列裝甲部隊逼近賈巴利亞市中心的市場，推土機沿路毀壞民宅和店鋪。賈巴利亞是加薩走廊八座難民營中最大的一座。

以色列先前表示，以軍數月前就已掃清賈巴利亞，但上周又說，以軍將重返當地，防止伊斯蘭武裝分子重新集結。以軍表示，在賈巴利亞的新一輪戰事可能是加薩戰爭開打七個多月以來「最激烈」。

以色列國防軍18日通報戰況，指以軍地面部隊最近幾星期，在加薩地帶南部城市拉法（Rafah）東部，針對武裝組織及基礎設施進行「精準打擊」，打死130多名巴勒斯坦武裝分子，並繳獲大量武器。

在以哈激戰之際，美軍表示，貨車已開始將援助物資從臨時碼頭運上岸，這是數周以來第一批透過海運抵達加薩的物資。

聯合國世界糧食計畫署（World Food Programme）表示，援助物資已被運到加薩中部城市迪爾巴拉（Deir al-Balah）的倉庫，也已通知合作夥伴隨時可以配發，預期糧食、水、避難所和醫療補給品將透過臨時碼頭陸續送達。

美軍中央司令部（US Central Command）說，接下來數天將經由這座碼頭將500噸左右的物資送到加薩。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）負責人警告，自以色列本月在加薩最南端城市拉法展開軍事行動以來，已有80萬居民「被迫逃離」當地。

法新社報導，UNRWA負責人拉扎里尼（Philippe Lazzarini）在社群平台X上發文表示，「自以色列軍隊5月6日在該地區展開軍事行動以來，拉法近半人口（即80萬人）已被迫逃離家園。」

他說，當地居民根據疏散命令逃往「加薩中部地區和汗尤尼斯（Khan Younis）」，許多人只能棲身在被砲火摧毀的建築物裡。「每一次，他們都被迫留下僅剩的一點財產…每一次，他們都必須重新再開始。」