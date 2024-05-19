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3西班牙公民遊阿富汗遭槍殺 歐盟譴責

編譯徐榆涵／綜合18日電
一批外國遊客在阿富汗巴米揚省遇襲，三名西班牙公民和一名阿富汗公民喪生。（路透）
一批外國遊客在阿富汗巴米揚省遇襲，三名西班牙公民和一名阿富汗公民喪生。（路透）

阿富汗神學士內政部發言人卡尼（Abdul Mateen Qani）17日表示，一批外國遊客在中部巴米揚省（Bamiyan Province）遭槍手襲擊，三名西班牙公民和一名阿富汗公民喪生；另有四名外國人和三名阿富汗人受傷。沒有任何組織承認發動這次襲擊，但卡尼表示，四名涉案者已被捕。

西班牙外交消息人士向CNN說，傷者中還有一名西班牙公民。外交部正在與其緊急領事部門合作，了解詳情並盡可能照顧受影響公民並聯繫他們家人。

西班牙首相桑切斯在X上發文指出，「很震驚西班牙遊客在阿富汗遭殺害。我正在密切關注事態發展。西班牙外交部緊急領事部門正在努力提供一切必要協助。我想向他們的家人和朋友表達我最深切的慰問。」

卡尼也表示哀悼，稱強烈譴責此一罪行，向遇難者家屬表示深切致哀，並保證將找到所有罪犯並予以懲罰。

根據醫院消息人士提供的初步訊息，傷患來自挪威、澳洲、立陶宛及西班牙等國。

中央社引述法新社報導，歐盟（EU）「以最強烈措辭」譴責槍擊事件，同時也向喪命與受傷的受害者親屬表達慰問。

巴米揚省是聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產所在地，巴米揚大佛的遺址就位於此，這兩尊巨型佛像於2001年被神學士炸毀。

自從2021年奪取阿富汗政權後，神學士矢言要恢復國內安全並鼓勵為數不多但持續增加的觀光客來到阿富汗。

阿富汗 神學士 澳洲

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