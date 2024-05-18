援巴派「封鎖2024」延燒大馬 抵制30人名單赫見楊紫瓊

聲援巴勒斯坦掀起的「封鎖2024」延燒到馬來西亞，據傳奧斯卡影后楊紫瓊也列在抵制名單。（路透）

以哈衝突迄今未歇，許多名人仍對加薩 （Gaza）危機保持沉默。星馬媒體報導，加薩危機中為聲援巴勒斯坦 掀起的「封鎖2024」（Block Out 2024）延燒到馬來西亞，根據網路流傳抵制名單有30人入列，其中包括奧斯卡影后楊紫瓊。

親巴勒斯坦運動人士幾個月來湧入社群媒體 網站評論區，敦促明星加入呼籲加薩最致命戰爭停火的行列。

星洲日報、東方日報與海峽時報等媒體報導，諸如臉書（Facebook）、X、Instagram、TikTok等社群媒體，近來流傳一份抵制30位大馬名人名單，還標註#Blockout2024。這是模仿美國的大馬版「封鎖2024」，將30名大馬具有影響力名人列入社群媒體封鎖名單。

報導說，這份名單除了楊紫瓊之外，名單上的其他名人都是馬來裔。

另據中央社引述法新社報導，在美國「封鎖2024」行動中，美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）和加拿大饒舌歌手德瑞克（Drake）等名人，都成封鎖目標。這項在TikTok發起的運動，目的在於回應備受矚目的紐約大都會博物館慈善晚宴（Met Gala）與以哈衝突嚴峻現實脫節的情形。

目前還不確定「封鎖2024」是否直接導致一些名人的社群媒體觸及率出現變化，或是否有其他趨勢正在發揮作用。

不過，研究名人行動主義的艾瑟克斯大學（Essex University）教授林德斯塔特（Natasha Lindstaedt）認為，這種損失可能是短暫的。這些名人可能會發現，與其做出回應，不如等待強烈反彈聲浪平息，尤其是考慮到加薩衝突的敏感性。

有網友認為這些名人應發揮影響力向政府施壓，不是以沉默方式應對；也有網友認為這種做法太過極端。

愛爾蘭「波希米亞人足球俱樂部」體育館外牆，巨幅欣德畫像。（取材自Ｘ平台）

此外，愛爾蘭都柏林「波希米亞人足球俱樂部」16日宣布，體育館外牆「女童欣德」的巨幅壁畫完工。

今年2月，巴勒斯坦6歲女童欣德與6名家人及2名急救人員先後死於以色列砲火。她已成挺巴勒斯坦、反以色列示威的象徵。美國哥倫比亞大學學生4月底發起挺巴示威，占領學校漢彌爾頓大樓後，將此建物稱為「欣德大樓」。