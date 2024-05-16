我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北港媽祖首度駐駕美國舊金山媽祖廟 上百粉絲朝聖

田納西州小飛機失事釀3死 疑空中解體、殘骸區超過1公里

納粹屠殺紀念館遭血手印塗鴉 巴黎當局提告

編譯中心／綜合15日電
法國巴黎的大屠殺紀念館外牆遭到血手印塗鴉破壞。（取材自Ｘ平台）
法國巴黎的大屠殺紀念館外牆遭到血手印塗鴉破壞。（取材自Ｘ平台）

法國巴黎的大屠殺紀念館（Holocaust Memorial）外牆遭到血手印塗鴉破壞後，猶太組織14日譴責「仇恨號召反猶太」的行為，巴黎當局也已提出刑事訴訟。

中央社引述法新社報導，巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）在聲明中表示，「大屠殺紀念館的正義之牆昨晚遭到破壞」，這是「難以啟齒的行為」。

在紀念館外牆的紀念碑下方，發現大約20個手印。這些紀念碑記載1940-44年納粹占領法國期間，拯救猶太人免遭迫害的人名。

5月14日是1941年納粹首次大規模圍捕法國猶太人的周年紀念日。

法國猶太人機構代表理事會（CRIF）主席阿爾菲（Yonathan Arfi）今天在社群媒體X寫道，針對大屠殺紀念館的行為「卑鄙」、這是「仇恨號召反猶太」的行為。

法國總統馬克宏也譴責此為「可惡的反猶主義」，稱這種破壞行為「傷害了在大屠殺中拯救猶太人的人和受害者的記憶」，「面對可惡的反猶主義，法國將一如既往地堅定不移」。

工作人員15日已到現場清除塗鴉。巴黎中心1到4區的區長魏爾（Ariel Weil）表示，在許多猶太人居住、歷史悠久的瑪黑區（Marais），也有包括學校和托兒所在內的約10個地點被放上類似塗鴉。

猶太 納粹 馬克宏

上一則

瑞士北部小鎮騷動 男子當街揮刀釀6傷

下一則

冒犯君主被捕 泰女絕食抗議亡

延伸閱讀

老饕夢想 巴黎奧運選手吃哪些美食？

老饕夢想 巴黎奧運選手吃哪些美食？
法國爆「劫囚」 獄官運送犯人遭重型武器突襲 至少2死

法國爆「劫囚」 獄官運送犯人遭重型武器突襲 至少2死
「最性感運動員」獲巴黎奧運門票 透露訓練超苦「練到吐」

「最性感運動員」獲巴黎奧運門票 透露訓練超苦「練到吐」
巴黎奧運／100年歷史場館重新使用 1924年開幕式在此舉辦

巴黎奧運／100年歷史場館重新使用 1924年開幕式在此舉辦

熱門新聞

身障退休爺爺因2017年中了8萬英鎊樂透，一切社會福利被取消，如今活在赤貧之中。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@David Vives）

身障老翁中樂透兩個月花光 更大壞消息等著他

2024-05-11 19:05
2024年全球百大富有國家或地區排名出爐，台灣名列第14，領先日韓。（歐新社）

2024年全球百大富國排名 冠軍是這國 美排第9

2024-05-08 12:14
俄羅斯聖彼得堡市一輛巴士行駛時突然急轉彎，然後從橋梁上墜入莫伊卡河，事故造成7位乘客死亡、數人受傷。(截取自NBC YouTube)

俄羅斯聖彼得堡巴士墜河 導致7人喪命

2024-05-11 10:36
圖為10日南美洲智利上空的極光。（路透）

客機繞圈讓乘客欣賞極光 竟被投訴延誤航班

2024-05-13 08:05
示意圖。(取自123RF)

以為開玩笑…爸爸上廁所託管小孩 同事竟將1歲嬰扔進蝦池

2024-05-09 15:50
歐盟執委會副主席、外交及安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）。歐新社

俄羅斯：烏克蘭衝突兩周內可結束 前提是這個

2024-05-08 08:44

超人氣

更多 >
知名機構2師帶隊46學生教撒謊? 中國赴美國遊學簽證團滅

知名機構2師帶隊46學生教撒謊? 中國赴美國遊學簽證團滅
樂透一注獨得5億美元 幸運兒後續卻慘了 竟官司纏身、親情破裂

樂透一注獨得5億美元 幸運兒後續卻慘了 竟官司纏身、親情破裂
美國長者性病感染率大增 原因何在？

美國長者性病感染率大增 原因何在？
斯洛伐克總理遇刺送醫 府方發言人證實：性命垂危

斯洛伐克總理遇刺送醫 府方發言人證實：性命垂危
七旬女性也讚皺紋消失 巴黎萊雅眼霜兩萬人愛

七旬女性也讚皺紋消失 巴黎萊雅眼霜兩萬人愛