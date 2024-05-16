納粹屠殺紀念館遭血手印塗鴉 巴黎當局提告

法國巴黎的大屠殺紀念館外牆遭到血手印塗鴉破壞。（取材自Ｘ平台）

法國巴黎的大屠殺紀念館（Holocaust Memorial）外牆遭到血手印塗鴉破壞後，猶太 組織14日譴責「仇恨號召反猶太」的行為，巴黎當局也已提出刑事訴訟。

中央社引述法新社報導，巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）在聲明中表示，「大屠殺紀念館的正義之牆昨晚遭到破壞」，這是「難以啟齒的行為」。

在紀念館外牆的紀念碑下方，發現大約20個手印。這些紀念碑記載1940-44年納粹 占領法國期間，拯救猶太人免遭迫害的人名。

5月14日是1941年納粹首次大規模圍捕法國猶太人的周年紀念日。

法國猶太人機構代表理事會（CRIF）主席阿爾菲（Yonathan Arfi）今天在社群媒體X寫道，針對大屠殺紀念館的行為「卑鄙」、這是「仇恨號召反猶太」的行為。

法國總統馬克宏 也譴責此為「可惡的反猶主義」，稱這種破壞行為「傷害了在大屠殺中拯救猶太人的人和受害者的記憶」，「面對可惡的反猶主義，法國將一如既往地堅定不移」。

工作人員15日已到現場清除塗鴉。巴黎中心1到4區的區長魏爾（Ariel Weil）表示，在許多猶太人居住、歷史悠久的瑪黑區（Marais），也有包括學校和托兒所在內的約10個地點被放上類似塗鴉。