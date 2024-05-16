我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北港媽祖首度駐駕美國舊金山媽祖廟 上百粉絲朝聖

田納西州小飛機失事釀3死 疑空中解體、殘骸區超過1公里

道歉在哪？照片等遭詐騙廣告冒用 日本富豪控告Meta等法人

中央社東京16日綜合外電報導
臉書美國母公司Meta。(路透)
臉書美國母公司Meta。(路透)

日本企業家前澤友作昨(15)天就社群媒體上出現冒用名人照片等資訊的投資詐騙廣告問題，向東京地方法院提起訴訟，要求Meta與Facebook Japan合同公司提供損害賠償1日圓。

前澤昨天透過自己在社群平台X的帳號公開訴狀內容，並發文說明，「今天已經（向東京地方法院）提起訴訟，損害賠償請求刻意設定為1日圓，首先是希望釐清他們的行為是違法還是合法」。

前澤也說，「另外，我要求他們提供具體對策內容，說明他們為了對付詐騙廣告所做的努力（儘管我認為他們根本沒在努力），並要求他們的負責人以證人身分出庭應訊」。

前澤在發文最後表示，「若被認定違法的話，詐騙廣告的受害者將更容易請求損害賠償，且認為是防制詐騙的一大步，我會努力」。

日媒ORICON NEWS報導，關於社群媒體上冒用知名人士照片等資訊的「假廣告」問題，營運社群媒體Instagram、臉書（Facebook）的美國母公司Meta於4月16日在官網發布以「因應假冒名人的詐騙廣告對策」為題的長文。

Meta譴責線上詐騙「透過網路，以全世界的人為目標，威脅著社會全體」，並表示「Meta的政策禁止詐騙性質廣告，其中包含為了誤導或欺騙民眾而冒充名人、使用名人的畫面等資訊的廣告、發文等」。

Meta也說明，廣告審查結合「人工審查」與「自動檢測」，並反覆變更系統，且稱「審查團隊成員包含理解日語、日本文化背景、了解日文語意細微差別的人」。

而Meta在長文最後指出，「Meta正在採取行動根絕敝公司平台上的詐騙行為，並與執法機構合作。由於網路詐騙之後也會持續存在，我們認為，透過產業界、專家、相關機構之間的合作，採取全體社會規模的方式，在打擊詐騙取得進展方面至為重要。而Meta將致力於在這個過程中扮演應有的角色」。

對此，前澤4月16日透過自己的X帳號批評：「喂喂，首先，一句道歉在哪裡？怪給社會全體？若宣稱『審查團隊裡有理解日文、日本文化背景的人』，應該就能立刻判別我、堀江（貴文）等名人（的照片等）被詐騙廣告冒用吧？是在欺負人嗎？」

前澤友作是服飾網購業者ZOZO公司創辦人，今年4月以社群媒體上充斥著冒用他照片的投資詐騙廣告為由，表示計劃控告Meta，並與另外一名日本企業家崛江貴文在執政黨自民黨的研討會上，呼籲日本政府對此採取因應措施。

而日本4名受害者4月底以Meta疏於調查騙取金錢的內容為由，向神戶地方法院提起訴訟，要求Meta的日本法人Facebook Japan合同公司賠償約2300萬日圓（約15萬美元）。

根據訴狀等，這4名提告的民眾，在Meta營運的臉書、Instagram等社群媒體上點進假借企業家前澤友作、西村博之等知名人士名義的投資詐騙廣告後，使用通訊軟體LINE聯絡宣稱是助理的人，並在指示下把投資資金匯到指定戶頭，4人受騙金額總計超過3200萬日圓（約20萬美元）。

日本 社群媒體 投資

上一則

以色列戰時內閣鬧不合 防長質疑內唐亞胡提不出戰後方案

下一則

男友衝浪遭槍殺 她聽最後語音留言「我會不斷重複播放」

延伸閱讀

國際觀光客電車內聊天也變干擾？ 日本人怨：是種霸凌

國際觀光客電車內聊天也變干擾？ 日本人怨：是種霸凌
日媒：沖繩回歸日本52周年 加強防衛防「台灣有事」

日媒：沖繩回歸日本52周年 加強防衛防「台灣有事」
特斯拉裁員未結束 佛利蒙工廠378人、巴洛阿圖辦事處223人再被裁

特斯拉裁員未結束 佛利蒙工廠378人、巴洛阿圖辦事處223人再被裁
「傳承食文化很重要」 日本擬允許商業獵捕長鬚鯨

「傳承食文化很重要」 日本擬允許商業獵捕長鬚鯨

熱門新聞

身障退休爺爺因2017年中了8萬英鎊樂透，一切社會福利被取消，如今活在赤貧之中。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@David Vives）

身障老翁中樂透兩個月花光 更大壞消息等著他

2024-05-11 19:05
2024年全球百大富有國家或地區排名出爐，台灣名列第14，領先日韓。（歐新社）

2024年全球百大富國排名 冠軍是這國 美排第9

2024-05-08 12:14
俄羅斯聖彼得堡市一輛巴士行駛時突然急轉彎，然後從橋梁上墜入莫伊卡河，事故造成7位乘客死亡、數人受傷。(截取自NBC YouTube)

俄羅斯聖彼得堡巴士墜河 導致7人喪命

2024-05-11 10:36
圖為10日南美洲智利上空的極光。（路透）

客機繞圈讓乘客欣賞極光 竟被投訴延誤航班

2024-05-13 08:05
示意圖。(取自123RF)

以為開玩笑…爸爸上廁所託管小孩 同事竟將1歲嬰扔進蝦池

2024-05-09 15:50
歐盟執委會副主席、外交及安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）。歐新社

俄羅斯：烏克蘭衝突兩周內可結束 前提是這個

2024-05-08 08:44

超人氣

更多 >
知名機構2師帶隊46學生教撒謊? 中國赴美國遊學簽證團滅

知名機構2師帶隊46學生教撒謊? 中國赴美國遊學簽證團滅
樂透一注獨得5億美元 幸運兒後續卻慘了 竟官司纏身、親情破裂

樂透一注獨得5億美元 幸運兒後續卻慘了 竟官司纏身、親情破裂
美國長者性病感染率大增 原因何在？

美國長者性病感染率大增 原因何在？
斯洛伐克總理遇刺送醫 府方發言人證實：性命垂危

斯洛伐克總理遇刺送醫 府方發言人證實：性命垂危
七旬女性也讚皺紋消失 巴黎萊雅眼霜兩萬人愛

七旬女性也讚皺紋消失 巴黎萊雅眼霜兩萬人愛