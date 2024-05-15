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縱火燒車搶加薩物資 美斥以色列屯墾區居民暴行

編譯周辰陽、徐榆涵／綜合14日電
以色列占領下的巴勒斯坦約旦河西岸塔爾庫米亞檢查站，13日發生以國屯墾民襲擊開往加薩走廊的援助車隊，將食物包裹扔到路上，據報事後更縱火燒車。（取材自X平台）
以色列占領下的巴勒斯坦約旦河西岸塔爾庫米亞檢查站，13日發生以國屯墾民襲擊開往加薩走廊的援助車隊，將食物包裹扔到路上，據報事後更縱火燒車。（取材自X平台）

以色列占領下的巴勒斯坦約旦河西岸，13日發生以國屯墾區居民襲擊開往加薩走廊的援助車隊，將食物包裹扔到路上並縱火燒車，引發白宮譴責。此外，以色列軍的戰車部隊14日繼續深入加薩南部的拉法市內，原本聚集可能多達140萬人的這個埃及邊境的城鎮，估計已有45萬人出逃。

衛報報導，事件發生在約旦河西岸城市希伯崙以西的塔爾庫米亞（Tarqumiya）檢查站。根據新聞與半島電視台記者在社群媒體「X」（推特）發布的影像顯示，屯墾區居民擋住卡車，將裝著急需物資的箱子從車上往地面丟，隨後朝著遠處亂扔，還可見到人出腳猛踹。

從照片可見，路面上有成堆的受損援助包裹，大量米和麵粉灑了一地。另有約旦媒體上網發布錄影，據稱是搭載援助物資的卡車陷入火海。

美國白宮國家安全顧問蘇利文告訴記者，「有人正在攻擊跟掠奪這些約旦開往加薩以運送人道援助的車隊，這是一場完全的暴行」。他接著表示，「我們正在研究必須對付這種事情的工具」。

蘇利文還表示，「我們也對以色列政府最高層表達關切，我們直言不諱，這是絕對不能接受的行為」。

衛報指出，以國警方似乎沒有干涉阻止劫掠，一名未成年人在內的四人據報後來已被捕，這已不是屯墾民首次阻止向加薩走廊提供援助。

另一方面，加薩戰事隨時可能升溫，美國總統拜登政府評估，以軍已於南部大城拉法市周遭集結完畢，恐在未來幾天發動全面入侵。

CNN報導，兩名美國高官透露，以色列已在拉法外圍集結足夠軍隊，恐在未來幾天內發動全面入侵，但目前不確定以軍是否已做出開戰的最終決定。其中一名官員還警告，在撤離拉法逾百萬平民之前，以色列尚未做好充分準備工作，包括建設與糧食、衛生和住房相關的基礎設施。

拜登上周對以色列做出迄今為止最明確警告，稱若以色列進攻拉法，美國將扣留部分運送給以色列的武器。

美國國家安全顧問蘇利文13日在白宮對記者表示，「總統明確表示，他不會為此類行動提供某些進攻性武器。」並指該行動還沒發生。

此外，美方官員也開始質疑以色列的戰爭方式，包括公開暗示以軍不太可能摧毀哈瑪斯並消滅其領導層既定目標。

以軍進攻加薩南部大城拉法市迫在眉睫，民眾紛紛逃離。（路透）
以軍進攻加薩南部大城拉法市迫在眉睫，民眾紛紛逃離。（路透）

以色列 加薩 白宮

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