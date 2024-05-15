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美中競逐、人口高齡…黃循財接新加坡總理還有4大挑戰

編譯中心／綜合14日電
新加坡總理李顯龍（右）15日卸任，交棒給副手黃循財。（取材自臉書）
新加坡總理李顯龍（右）15日卸任，交棒給副手黃循財。（取材自臉書）

新加坡副總理黃循財15日將接替任職20年的李顯龍，繼任總理，外界觀察，星國正面臨美中爭霸地緣政治熱戰與國內議題等六大挑戰，黃循財扛得起來嗎？黃循財需要清楚國家願景和治理藍圖，才能取得人民信任。

黃循財成為新加坡1965年獨立以來的第4任總理，從李光耀、吳作棟到李顯龍，新加坡面臨的國內外環境已大不相同。前人的經營，讓星國人均GDP高達8.8萬美元，令人驚豔。如今，「不可能的任務」進入第4章，主角也換成黃循財。

黃循財被指定為接班人到扶正，整整經歷2年的觀察期和培訓期，加上李顯龍等人只是退居幕後，所以沒有躁進的問題。只不過，新加坡面臨的六大挑戰，將由黃循財領銜的內閣來運籌帷幄。

第一項挑戰就是華府與北京的地緣政治之爭。很長一段時間，新加坡秉持廣結善緣的原則，美軍戰艦要靠泊，沒問題；解放軍船艦要來，也可以。香港經商氣候丕變，新加坡趁機卡位區域金融中心。

這種左右逢源作法，讓新加坡順風順水了好一段時間。但隨著美中貿易戰壁壘分明、科技戰堅壁清野，中國與西方國家製造業走向脫鉤，假如美國全面制裁中國，新加坡配合的話，中資將撤出；若不配合，美國可能會限制新加坡進入以美元結算的金融市場，重創新加坡的銀行業與貨幣匯率。

第二項挑戰是高齡化，健保費用高漲、勞動人口下降。星國的作法是同時引進藍領及白領移工，目前星國人口中有四成不是公民，但這造成房價租金飆漲，白領就業市場緊繃。

第三項是氣候變遷，攸關新加坡生存。新加坡國土20%是填海造陸新生地，大部分水要靠進口，且是石化等能源密集產業重鎮，人均碳排量很高。

此外，台灣政治大學東亞所教授楊昊認為，黃循財的第四項挑戰是社會公平（social justice）、各界對新加坡政治社會開放的期待。據中時新聞網報導，楊昊指出新加坡是多元族群社會，黃循財該怎麼消除國內貧富差距問題、多元族群政治、移民政策下的資源公平分配，也將是其一大挑戰。

第五項挑戰是新加坡與東協（ASEAN）之間的關係。楊昊說，黃循財預計也將在任內遇到東協輪值主席的任期。然而，東協在近年來並沒有對未來的共同發展有時代意義的藍圖，各國之間在經濟和科技上，與新加坡有段距離，黃循財能否在接手東協時，大展鴻圖讓新加坡發揮影響力，「起到領導地位」？

第六項挑戰是思考新加坡的經濟命脈，供應鏈重組的角色。楊昊舉例指出，美國期望菲律賓成為半導體重鎮，而越南也積極爭取成為半導體供應鏈中可靠的合作夥伴和重要環節，更不用說是印度。新加坡也有此嚮往，但星國要怎麼凸顯關鍵地位，是黃循財需要思考的方向。

新加坡 供應鏈 保費

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