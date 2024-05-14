日圓貶值外國遊客暴增 失物海外配送順勢誕生

日圓貶值，外國遊客大量湧入日本。（美聯社）

由於日圓貶值，外國遊客大量湧入日本 ，遺失的物品也隨之增加。一般來說，旅宿設施有義務保管遺失物品3個月，但後續還有聯絡失主、運輸等各種麻煩手續與風險。為了解決這個問題，一項免費服務順勢誕生。

位於九州大分縣的別府溫泉廣受外國遊客喜愛。5月上旬的一個上午，大分電視台在JR別府車站的旅遊資訊中心訪問外國觀光 客過去在海外旅遊遺失物品的經驗。

一名美國遊客說，「我丟過電動牙刷。在國外的時候，很難把遺失的物品找回來。」一名英國遊客表示，「我在杜拜曾經2次把手機丟在計程車上，不得不趕緊去拿回來。」一名法國遊客則說，「我曾把手表忘在旅館。如果忘記東西的話，可以打電話給旅館，設法讓他們寄回來。」

日本的旅館業法規定，住宿設施有義務保管遺失物品3個月，但通常是由失主主動詢問追回，過程中或許還必須通報警方，這對於不習慣日本規則的外國觀光客來說很困難，因此他們往往選擇放棄。

為了服務外國旅客，開設Lost Item Delivery株式會社（LID）的吉永陽介在2020年推出了「失物海外配送WASULUCK」服務。吉永表示，「我們代替旅館寄出旅客丟失的物品，也代表旅館和旅客溝通，每個月大約收到400至500件服務請求。」

這是一項免費服務，只要失主向旅館查詢遺失物品，「失物海外配送WASULUCK」就會接手，代辦所有手續，包括多國語言溝通。如此一來便可大大減輕旅館的負擔，運送物品的費用則依據重量，向失主收取運費。

吉永創立這項服務的背景，是訪日遊客總數在2019年達到3188萬人，處理旅客的大量遺失物品，給旅館帶來很大的人力負擔，報廢失物也是一筆費用。有旅館業經驗的他於是思考，如果可以免費替旅館寄送失物，既可以減輕旅館負擔，也能減少垃圾處理量。寄回失物的箱子上可以印製廣告，箱子內也可以夾帶旅遊、餐飲、住宿的宣傳冊，作為公司收入來源。

這項服務在日本全國迅速普及，目前有JR九州旅館和三井住友不動產旅館等超過300家簽約旅館，換算成房間數為4萬間以上。

吉永表示，「旅客詢問的物品大多是帽子、眼鏡、耳環等這些會取下來的物品。還有旅客詢問貴重珠寶，有人丟了現金87萬日圓，甚至還有人掉了護照。不知道那位旅客怎麼回國的？」

這項服務的另一項特別之處，是能夠處理因為國家法規而無法寄送的「違禁品」。WASULUCK會檢查旅客的失物是否屬於違禁品，像是無線耳機充電盒等不能作為空運的物品，也能透過專門的承運商送回給失主。

這一天，WASULUCK在別府市一家旅館拿到香港 旅客遺留的無線耳機，被仔細地包裹好。旅館前台表示，「他們把客人的物品安全地送回去，真的幫了大忙。」

吉永表示，外國旅客對於後續服務感到滿意，將能增加回頭客，讓更多人來日本旅遊。

他表示，「很多人回覆說，真的很喜歡日本，非常感謝。我們做到100%的顧客服務。對客人友善，是我們公司最大的特色。還有客戶說，想來東京待1星期、京都待2星期，問我們能不能介紹好的旅館。除了熱門景點之外，我們希望外國旅客能到日本各地旅遊，這是我們的目標。」