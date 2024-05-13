華郵：美想用哈瑪斯情資 換以暫時打消進攻拉法

拜登政府傳出用機敏情資交換以色列暫時打消進攻拉法的念頭；圖為以色列發布疏散令後，巴勒斯坦人離開拉法。（歐新社）

華盛頓郵報11日引述4名知情美國官員報導，拜登 政府正提議用包括機敏情資在內的珍貴協助，交換以色列 暫時打消進攻拉法的念頭，例如協助以軍鎖定哈瑪斯 高層藏身處，以及找出哈瑪斯藏匿的地道。

前述官員說，美方人員還提議幫忙提供數千個避難所，好讓以色列能設立臨時收容難民的「帳篷城」，還有協助建立發放食糧、水和藥品的系統。如此一來，從拉法逃來的巴勒斯坦人就能有棲身之所。

美國總統拜登及其高階幕僚過去幾周來持續做出前述提議，希望說服以色列在拉法採取更有限度的針對性軍事行動，而非恣意攻擊。

包括美國國際開發總署（USAID）專家在內的美方官員已告知以方，要想安全遷移拉法數十萬名巴人，將需耗時幾個月。但以色列官員並不認同此評估。

拜登幕僚正向其以色列對口官員強調，無法將巴人平民只是遷到荒漠或加薩遭轟炸的地方。以色列須為這些難民提供基本的基礎設施，包含避難所、食物、水、藥品與其他必需品，好讓他們能有安身之所。

前述的美方提議是過去七周美以官員協商時提起，雙方官員談到以軍針對拉法的作戰規模和範圍。尚不清楚以方是否將聽從美方再三提醒勿全面地面入侵拉法的警告，尤其拜登和以色列總理內唐亞胡上周公開決裂，嚴重程度是近幾個月來之最。

該報導指出，前述美以間針對進攻拉法既鉅細靡遺又敏感的協商，凸顯兩國當前面臨的巨大風險。幾名知情人士說，美國政府各部會的專家正極為詳細地建議以方人員如何做成並落實相關人道計畫。

英國外交大臣卡麥隆12日在英國天空新聞訪談中表示，以色列試圖對拉法發動大規模進攻「極其危險」。然而，卡麥隆被問及英國是否會跟進美國，若以國真的襲擊拉法就暫停提供武器時，他卻說美英兩國「狀況截然不同」，並認為這麼做不明智。

卡麥隆表示：「美國是提供以色列大量武器的國家供應商，包括千磅級炸彈和其他武器。但英國提供以色列的數量占其總量不到1%。我們有許可證體系，如果被判定存在嚴重國際人權風險，許可證可能會撤銷。」