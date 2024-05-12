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西班牙加泰隆尼亞自治區議會選舉 流亡獨派領袖有新機會

中央社／巴塞隆納11日綜合外電報導
西班牙加泰隆尼亞自治區今天舉行議會選舉，選民可以選擇一位曾於2017年推動獨立的流亡政治人物，或選擇由社會黨來領導一個反獨立政府。（美聯社）
西班牙加泰隆尼亞自治區今天舉行議會選舉，選民可以選擇一位曾於2017年推動獨立的流亡政治人物，或選擇由社會黨來領導一個反獨立政府。（美聯社）

西班牙加泰隆尼亞自治區今天舉行議會選舉，選民可以選擇一位曾於2017年推動獨立的流亡政治人物，或選擇由社會黨來領導一個反獨立政府。

加泰隆尼亞位在西班牙東北，為西班牙最富裕的自治區。路透報導，民調顯示，「加泰隆尼亞社會黨」（PSC）候選人伊拉（Salvador Illa）大幅領先強硬派分離主義「全力為加泰隆尼亞黨」（Junts per Catalunya），以及較溫和的競爭對手「加泰隆尼亞左翼共和黨」（ERC）。

「全力為加泰隆尼亞黨」推舉的候選人是曾任自治區政府主席的普伊格蒙特（Carles Puigdemont），他2017年推動獨立失敗後流亡比利時。他矢言捲土重來致力獨立。

普伊格蒙特2017年推動獨立失敗之後，面臨司法起訴。西班牙則是掀起數十年來最嚴重政治危機。而在社會主義中央政府提出特赦，即將撤銷對普伊格蒙特的逮捕令後，他勢將返國。

「國家報」（El Pais）民調結果顯示，這次加泰隆尼亞議會選舉，社會黨預料可奪下40席、「全力為加泰隆尼亞黨」可獲34席，而ERC可取得26席。

加泰隆尼亞 民調 共和黨

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