北韓拆金剛山設施 南韓促賠償

南韓政府證實北韓拆除金剛山特區內的南韓建築（紅圈）。（取材自Google衛星地圖截圖）

南韓 統一部證實，北韓 日前已將南韓設在金剛山旅遊特區內的消防設施拆除，南韓對北韓片面的拆除行為，深感遺憾，並嚴正敦促北韓方面，立刻停止相關行動。

據了解，北韓所拆除的，是位在「金剛山旅遊特區」周邊的「離散家屬團聚場所」消防設施，使用面積4900平方公尺，南韓政府當初為了建樓和購買設備等，投入了22億韓元（約160.5萬美元）。這項建築在2008年7月8日完工，但落成三天後，就因為發生南韓遊客在旅遊特區，遭北韓軍隊槍殺事件，導致金剛山旅遊項目停擺，因此這項消防設施，未曾啟用，不過屬於南韓政府財產。

南韓方面表示，北韓拆除這項消防設施的原因，還不明確；不過可以確定的是，北韓並沒有權力，任意處分南韓方面財產。南韓統一部對北韓的作法，「深感遺憾」，並且會採取相關法律措施，要求北韓賠償。

另外，據朝中社報導，北韓領導人金正恩 日前參加前勞動黨書記金己男的出殯和遺體告別儀式，並前往其墓地。

報導稱，金正恩前一天在平壤西章會館參加逝者的出殯儀式，因「我黨的忠臣、可靠的革命家、著名的政治家」離世悲痛不已。出殯儀式後，金正恩前往愛國烈士陵園參加遺體告別儀式，親自向靈柩撒土。金正恩表示，由於有像金己男同志一樣的革命元老，北韓才能夠在歷史的風浪中堅定不移地推進主體革命事業。

金正恩擔任治喪委員會委員長，親自安排國葬。遺體告別儀式上，北韓人民軍儀仗隊鳴槍180響致哀，勞動黨中央委員會書記李日煥致悼詞。

金己男因病於7日去世，享年94歲。他被稱為「朝鮮的戈培爾」和「宣傳系統之父」，是金正日去世時的「扶靈七元老」之一。