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北韓拆金剛山設施 南韓促賠償

編譯中心／綜合10日電
南韓政府證實北韓拆除金剛山特區內的南韓建築（紅圈）。（取材自Google衛星地圖截圖）
南韓政府證實北韓拆除金剛山特區內的南韓建築（紅圈）。（取材自Google衛星地圖截圖）

南韓統一部證實，北韓日前已將南韓設在金剛山旅遊特區內的消防設施拆除，南韓對北韓片面的拆除行為，深感遺憾，並嚴正敦促北韓方面，立刻停止相關行動。

據了解，北韓所拆除的，是位在「金剛山旅遊特區」周邊的「離散家屬團聚場所」消防設施，使用面積4900平方公尺，南韓政府當初為了建樓和購買設備等，投入了22億韓元（約160.5萬美元）。這項建築在2008年7月8日完工，但落成三天後，就因為發生南韓遊客在旅遊特區，遭北韓軍隊槍殺事件，導致金剛山旅遊項目停擺，因此這項消防設施，未曾啟用，不過屬於南韓政府財產。

南韓方面表示，北韓拆除這項消防設施的原因，還不明確；不過可以確定的是，北韓並沒有權力，任意處分南韓方面財產。南韓統一部對北韓的作法，「深感遺憾」，並且會採取相關法律措施，要求北韓賠償。

另外，據朝中社報導，北韓領導人金正恩日前參加前勞動黨書記金己男的出殯和遺體告別儀式，並前往其墓地。

報導稱，金正恩前一天在平壤西章會館參加逝者的出殯儀式，因「我黨的忠臣、可靠的革命家、著名的政治家」離世悲痛不已。出殯儀式後，金正恩前往愛國烈士陵園參加遺體告別儀式，親自向靈柩撒土。金正恩表示，由於有像金己男同志一樣的革命元老，北韓才能夠在歷史的風浪中堅定不移地推進主體革命事業。

金正恩擔任治喪委員會委員長，親自安排國葬。遺體告別儀式上，北韓人民軍儀仗隊鳴槍180響致哀，勞動黨中央委員會書記李日煥致悼詞。

金己男因病於7日去世，享年94歲。他被稱為「朝鮮的戈培爾」和「宣傳系統之父」，是金正日去世時的「扶靈七元老」之一。

北韓 南韓 金正恩

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