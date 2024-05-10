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日本自衛隊未偵測到？中網友無人機拍「出雲號」稱當時沒受到干擾

編譯周辰陽／即時報導
一架直升機在停泊於日本海上自衛隊橫須賀基地的海自直升機護衛艦「出雲號」上降落。資料照片。（路透）
一架直升機在停泊於日本海上自衛隊橫須賀基地的海自直升機護衛艦「出雲號」上降落。資料照片。（路透）

中國影音網站「嗶哩嗶哩」3月出現了一隻19秒影片，可見到無人機在日本橫須賀低空飛行，拍攝正在靠港的海上自衛隊直升機護衛艦「出雲號」。發布影片的網友經由社群媒體回應日媒採訪時表示，當時「沒有受到干擾」。

根據日本的「無人機規制法」，包括「出雲號」停泊的橫須賀基地靠岸處在內，自衛隊基地周邊均禁止未經許可的飛行。此前新聞報導，自衛隊通常會使用雷達等設備偵測小型無人機，若判斷為未經許可的飛行，就會嘗試進行干擾。不過，防衛省並未透露「出雲號」疑似被拍當時，是否有偵測到無人機闖入。

從日本共同社10日貼出的對話截圖可見，據稱發布「出雲號」拍攝影片的網友以英文答覆提問，表示知道此舉有風險，也承擔了風險，「我對軍艦有點了解，但並非真正的軍宅（miliotaku），我不會再做這種事了，風險太大了」。

該名網友向共同社解釋，發布影片是為了要引起注意，也知道此舉受到禁止，但是他仍為了享受而甘冒危險，也強調該影像是「我自己操作無人機飛行拍攝的，不是AI生成的假影片」。

共同社指出，影像的發布者似乎是一名中國男子，但在拒絕明說後表示，自己在拍完影像後離開日本，人正在中國。「我不是軍事迷或過激的愛國分子，也不打算批判自衛隊或挑起國際衝突」，又稱感覺自己身處危險之中，稱「這是違法行為，不會再做了」。

不過，這位中國網友在社群媒體「X」（推特）創建的帳號8日又發布了新影片，疑似同樣用無人機拍攝部署在美國海軍橫須賀基地的「雷根號」航艦。共同社報導，防衛省稱已知悉此事，但不便回答美軍艦艇與管理區域內的事宜。

日本 社群媒體 推特

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