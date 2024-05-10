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仿效中國熊貓外交 向大馬買棕櫚油送瀕危紅毛猩猩

編譯中心／綜合9日電
馬來西亞傳出考慮推動「紅毛猩猩外交」新政策，以答謝貿易夥伴國，目的在加強與棕油貿易國家之間的關係。（美聯社）
馬來西亞傳出考慮推動「紅毛猩猩外交」新政策，以答謝貿易夥伴國，目的在加強與棕油貿易國家之間的關係。（美聯社）

馬來西亞種植暨原產業部(簡稱原產業部)部長佐哈利(Johari Abdul Ghani)8日表示，馬來西亞打算向棕櫚油採購國贈送紅毛猩猩，類似於中國的熊貓外交。

央廣報導，佐哈利表示，猩猩外交的策略是把瀕臨滅絕的婆羅洲紅毛猩猩（Bornean orangutan），贈送給棕櫚油貿易國，特別是歐盟和印度等主要進口國。

據世界自然基金會(WWF)，婆羅洲紅毛猩猩處於極度瀕危狀態，「由於伐木、農業擴張，特別是棕櫚油種植園和基礎設施發展」，棲息地喪失構成了最大的威脅。

據中時新聞網報導，婆羅洲紅毛猩猩是婆羅洲島的特有種，被國際自然保護聯盟列為極度瀕危物種。據估計，100年前猩猩總數可能超過23 萬隻，但目前僅剩10.4萬隻。而印尼蘇門答臘島北部的蘇門答臘猩猩（Pongo abelii）則只剩下7500隻。

佐哈利在社群平台X上貼文指出，「透過猩猩外交，將向世界表明，馬來西亞始終致力於生物多樣性保護」。

佐哈利敦促棕櫚油公司與非政府組織合作，協助保護馬來西亞的野生動植物，並提供技術專長。

環保主義者指責棕櫚油助長了馬來西亞和印尼熱帶雨林的破壞。這兩個國家的棕櫚油占了全球大部分產量。

棕櫚油被大量用於蛋糕、巧克力和人造奶油等食品，以及化妝品、肥皂和洗髮精。

長期以來，中國一直利用熊貓外交作為一種軟實力。中國只將大熊貓借給外國動物園。這些動物園通常必須在幾年內歸還熊貓所生出的任何後代，以加入中國的繁殖計畫。

哈利 動物園 印尼

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