全球百大富國 盧森堡第1 美第9 最富裕城市 紐約再奪冠

「2024年全球百大富有國家或地區」排名，盧森堡名列冠軍。（取材自維基百科）

美國財經月刊「全球金融」雜誌（Global Finance）近期公布「2024年全球百大富有國家或地區」排名，由盧森堡拔得頭籌；此外，英國發布「2024年全球最富裕城市」排行榜，美國紐約繼續雄霸榜首，第2位的東京被美國舊金山灣區 取代，原本第4的倫敦亦被第5的新加坡 超前。

「全球金融」指出，「全球百大富有國家或地區」前5名分別是盧森堡、澳門特別行政區、愛爾蘭、新加坡及卡達。第6至10名分別是，阿拉伯聯合大公國、瑞士、聖馬利諾、美國，以及挪威。值得注意的是，台灣排名第14，超越其他亞洲地區，如第15名香港、第30名南韓、第36名日本，以及第78名中國。

「全球金融」此次調查以國內生產毛額、人均GDP、人均GDP成長率、考量通膨後的人均購買力、接受醫療教育安全住屋等社會服務協助難易度等指標作為評比依據，列出2024年前100名最富有的國家或地區。

據資料數據，盧森堡人均GDP為14萬3743美元，台灣人均GDP為7萬6858美元。

文章也提到，從長遠來看，要加入這行列不僅要富有，而且還要注重平等 。太多的經濟不平等會抑制所有人的成長，政治不穩定的可能性更大，醫療成本和死亡率更高，而犯罪率和腐敗率也更高。

此外，英國一間投資移民諮詢公司發布「2024年全球最富裕城市」排行榜，美國紐約繼續雄霸榜首，第2位的東京被美國舊金山灣區取代，原本第4的倫敦亦被第5的新加坡超前。香港則下跌兩位至第9，10年間下跌4位。

明報報導，總部位於倫敦的投資移民諮詢公司恆理環球（Henley & Partners）7日發布「2024年全球最富裕城市報告」，報告計算去年每個城市或地區擁有100萬美元、1億美元和10億美元流動資產者的人數作排名，結果顯示，美國繼續一枝獨秀，在頭50城市地區中佔了11個，當中紐約以349,500名百萬富翁蟬聯榜首，人數過去10年增加了48%。排第2的灣區（包括舊金山和矽谷）過去10年百萬富翁增加了82%；跌落第3位、亞洲最高排名的日本東京，則減少了5%。

新加坡去年共有24.48萬名百萬富翁，過去10年增加64%，其中有336名億萬富翁及30名身家超過10億美元的超級富豪。新加坡海峽時報報導稱，相信新加坡很快會超越東京，成為亞洲之首。

至於香港，去年估計有14萬3400名百萬富翁（億萬富翁有320名，超級富豪有35名），10年間減少了4%，排名由去年的第7跌至第9，被法國巴黎首都圈和澳洲雪梨超越，10年間排名下跌4位。

值得一提的是中國城市的百萬富翁大幅增加，其中排第10的中國首都北京，去年估計有12萬5600名百萬富翁，10年間大增90%，是頭10位城市地區中增幅最高。上海、深圳、廣州和杭州百萬富翁人數也在大幅增加，特別是深圳，百萬富翁增速是全球最快，過去10年增加140%，杭州和廣州也有125%和110%增幅。

海峽時報報導稱，有關趨勢反映全球經濟整體形勢，即美國雖在財富上續領導全球，中國快速城市化和愈來愈強的科技力量，在製造財富上正扮演愈來愈重要的角色。