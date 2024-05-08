韓第一夫人收名牌包醜聞 檢方徹查 尹錫悅6字為妻辯護

韓國檢察總長稱會對「第一夫人」金建希（左）收受名牌包事件，進行迅速且嚴格的調查處理；圖右為韓國總統尹錫悅。（路透）

南韓 檢察總長李元錫7日就「第一夫人」金建希收受名牌包事件表示，首爾中央地方檢察廳會依據證據和法律，對此事進行迅速且嚴格的調查處理；對於南韓最大在野黨共同民主黨 此前提出「此次倉促調查是為了躲避金建希特檢法的通過」的觀點，李元錫對記者表示，將來有機會時會說明情況。

綜合媒體報導，去年11月，南韓網路媒體「首爾之聲」報導稱，金建希在2022年9月13日，收受了旅美牧師崔在永賄賂的一款價值約300萬韓元（約2210美元）的迪奧包，沒想到崔在永竟然透過手中的智慧型手表，拍下整個過程。

後來首爾之聲承認，這款高級包包，是首爾之聲所準備的，是要看第一夫人有沒有自覺，不宜收受外界高額禮品餽贈，沒想到金建希還真的收下了，於是首爾之聲向大檢察廳告發總統夫婦，違反了南韓的「禁止不正當請託與收受財物法」，並且收受賄賂。

在野黨要求總統尹錫悅對此作出解釋，但尹錫悅和金建希開始都對此事保持沉默。直到事件被曝出兩個多月後，尹錫悅才首度發聲，堅稱這是一場精心策畫的「政治陰謀」。他還表示，妻子「不夠冷酷無情」，才沒能拒絕對方送禮。

共同民主黨目前正籌備推動「金建希特檢法」在國會投票 通過，在這種背景下，檢察廳對「第一夫人」發起調查； 共同民主黨內質疑稱，此舉可能僅是一種「先發制人」的策略，意在阻止進行特檢調查。

此前，南韓朝鮮日報4日報導稱，該報記者獲悉，李元錫已向負責調查南韓「第一夫人」金建希收受名牌包事件的首爾中央地方檢察廳下達指示，要求組建專門調查組展開調查。報導還稱，首爾中央地方檢察廳還向負責此事件的專案組增派了3名檢察官。

另一方面，南韓龍山總統府發言人金秀卿宣布，南韓總統尹錫悅，將在9日上午10時，舉行就任兩周年記者會，並回答媒體提問。

金秀卿說，尹錫悅就職兩周年記者會，會在龍山總統府記者室舉行；在記者會之前，南韓總統府會先透過影片，介紹過去兩年，政府做了些什麼，以及施政現況。南韓總統一任5年，所以尹錫悅的任期，還剩下3年，他也會介紹未來3年，他的施政願景。

金秀卿並說，在回顧與前瞻的影片介紹完畢之後，尹錫悅會親自出席記者會，接受媒體提問，題目不受限制，任何問題都可以問，不過問答環節會控制在1小時左右。