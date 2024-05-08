我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2024年全球百大富國排名曝光 美國排第9 冠軍是「這國」

北加灣區山上房子保費從2000元漲到1萬 買家忍痛割愛

李顯龍15日交棒 「退而不休」轉任資政當議員

編譯中心／綜合7日電
新加坡總理李顯龍將於5月15日卸任，卸下後仍會繼續擔任國會議員。（新華社）
新加坡總理李顯龍將於5月15日卸任，卸下後仍會繼續擔任國會議員。（新華社）

新加坡總理李顯龍將於5月15日卸任，交棒給副總理兼財長黃循財。72歲的李顯龍7日表示，將比照父親李光耀退休的方式，轉任新加坡國務資政，並繼續擔任國會議員，表示要協助執政黨「管理國政」，讓新加坡「更好、更閃耀」。

中廣報導，李顯龍在他個人的臉書粉專中表示，當他先前宣布，要卸任新加坡總理職務之後，自己收到各方而來，許許多多民眾，傳給他的感謝與鼓勵。他也表示，自己雖然卸下新加坡總理職務，不過仍然會繼續擔任國會議員，協助新內閣在最快時間內上手，以自己的方式，繼續為新加坡，貢獻一己之力。

中時新聞網報導，李顯龍說，許多人分享政府的各項政策如何改善他們的生活，以及對身為新加坡人感到無比自豪；並稱收到許多非新加坡人的留言，「我很高興你們認為這裡是一個安全、幸福的國家」。

李顯龍透露自己會「退而不休」。他說：「我將卸下總理一職，但我不會停止工作！我將繼續留任政府，並繼續擔任宏茂橋集選區的議員。我會盡我所能幫助總理黃循財和他的團隊取得成功。」

依目前所知的日程，新加坡將在5月15日，由李顯龍提交總辭名單與接任人選，也就是現任副總理黃循財；在當天晚間8點，再由黃循財宣誓就職，並公布新內閣名單。

黃循財是星國政府第4代（4G）團隊領導人，團隊核心成員還包括教育部長陳振聲（54歲）及衛生部長王乙康（54歲）。

新加坡 退休 教育部

上一則

送別習近平 馬克宏貼文「我們的關係逐漸成形」

下一則

哈利返英 查理行程滿檔 父子恐難會面

延伸閱讀

馬斯克砍光超充團隊後 特斯拉再裁3部門員工

馬斯克砍光超充團隊後 特斯拉再裁3部門員工
匯豐調查：6成內地富豪 亞洲首選居港 高過新加坡首爾

匯豐調查：6成內地富豪 亞洲首選居港 高過新加坡首爾
亞洲這城市房租打敗香港、東京稱冠 比第2名貴一倍

亞洲這城市房租打敗香港、東京稱冠 比第2名貴一倍
李顯龍友善大國治國 談政績「一種滿足和完整，完成職責」

李顯龍友善大國治國 談政績「一種滿足和完整，完成職責」

熱門新聞

印度警察總長古普塔（Ravi Gupta）夫婦，因為搭乘新加坡航空商務艙時，椅子的電動後仰功能估障，讓他們抱怨形同由商務艙旅客淪為經濟艙乘客。圖為新航中程航線商務艙示意圖。 圖／擷自新航官網

無法躺 商務艙淪為經濟艙？印警察總長告倒全球最佳航空

2024-05-02 14:25
英國凱特王妃3月宣布罹癌後持續靜養，丈夫威廉王子細心陪伴在側。(美聯社)

凱特王妃罹癌後持續靜養 密友造型師曝：夫妻倆正經歷地獄般折磨

2024-05-03 22:57
(取自Threads)

錢包別放這裡…拍美食介紹片 夫妻意外錄下「神偷作案」

2024-05-04 16:02
威廉（左）與哈利目前的關係還處在冰凍期，沒有直接對話，暫時無法回溫。（路透資料照片）

英皇室專家揭露勁爆真相：威廉其實嫉妒哈利 為了這點

2024-05-03 11:32
夏綠蒂公主2日迎接9歲生日，肯辛頓宮在社群媒體上貼出生日照並獻上祝福。(取自X平台@KensingtonRoyal）

凱特再掌鏡夏綠蒂公主9歲生日照 粉絲笑：威廉的迷你版

2024-05-02 23:40
凱特（右）身為未來英國王后，要承擔的壓力和勤務分量很重。（路透資料照片）

凱特王妃抗癌超煎熬？友人驚曝：看了很心碎、像走在地獄

2024-05-05 00:41

超人氣

更多 >
「跟爸爸說再見」監護權官司開庭前1天 母舉槍殺子後自戕

「跟爸爸說再見」監護權官司開庭前1天 母舉槍殺子後自戕
百想60／離婚5年終於同台了 宋慧喬、宋仲基反應曝光

百想60／離婚5年終於同台了 宋慧喬、宋仲基反應曝光
吃到飽餐廳為何有的破產有的賺翻？懂不懂「K型經濟」差很大

吃到飽餐廳為何有的破產有的賺翻？懂不懂「K型經濟」差很大
世界OnAir／從音樂博士轉行學飛 她41歲成聯航機師

世界OnAir／從音樂博士轉行學飛 她41歲成聯航機師
自稱中國人…珠寶大盜從南韓偷到洛城、紐約 逮到了

自稱中國人…珠寶大盜從南韓偷到洛城、紐約 逮到了