李顯龍15日交棒 「退而不休」轉任資政當議員

新加坡總理李顯龍將於5月15日卸任，卸下後仍會繼續擔任國會議員。（新華社）

新加坡 總理李顯龍將於5月15日卸任，交棒給副總理兼財長黃循財。72歲的李顯龍7日表示，將比照父親李光耀退休 的方式，轉任新加坡國務資政，並繼續擔任國會議員，表示要協助執政黨「管理國政」，讓新加坡「更好、更閃耀」。

中廣報導，李顯龍在他個人的臉書粉專中表示，當他先前宣布，要卸任新加坡總理職務之後，自己收到各方而來，許許多多民眾，傳給他的感謝與鼓勵。他也表示，自己雖然卸下新加坡總理職務，不過仍然會繼續擔任國會議員，協助新內閣在最快時間內上手，以自己的方式，繼續為新加坡，貢獻一己之力。

中時新聞網報導，李顯龍說，許多人分享政府的各項政策如何改善他們的生活，以及對身為新加坡人感到無比自豪；並稱收到許多非新加坡人的留言，「我很高興你們認為這裡是一個安全、幸福的國家」。

李顯龍透露自己會「退而不休」。他說：「我將卸下總理一職，但我不會停止工作！我將繼續留任政府，並繼續擔任宏茂橋集選區的議員。我會盡我所能幫助總理黃循財和他的團隊取得成功。」

依目前所知的日程，新加坡將在5月15日，由李顯龍提交總辭名單與接任人選，也就是現任副總理黃循財；在當天晚間8點，再由黃循財宣誓就職，並公布新內閣名單。

黃循財是星國政府第4代（4G）團隊領導人，團隊核心成員還包括教育部 長陳振聲（54歲）及衛生部長王乙康（54歲）。