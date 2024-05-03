俄若破烏前線 馬克宏重申不排除派兵

法國總統馬克宏重申，如果俄羅斯突破烏國前線且基輔提出請求，仍不排除派兵至烏克蘭。（路透）

法國總統馬克宏 在英國「經濟學人週刊」2日刊出的專訪中重申，他仍不排除派兵至烏克蘭 。他指出，如果俄羅斯 突破烏國前線且基輔提出請求，這將是值得考慮的「合理」選項。

經濟學人週刊報導，他們詢問馬克宏是否仍堅持自己今年稍早撼動歐洲的說法，不排除派遣西方部隊至烏克蘭？馬克宏回應：「我不排除採取任何行動，因為我們的對手也是如此。」

一些分析師相信，俄羅斯可能即將對烏克蘭發動新一波大規模進攻。

馬克宏表示，如果俄羅斯決定展開進一步行動，「我們無論如何都得自問是否派兵這個問題」，他稱自己拒絕摒除這樣的可能性，是為其他盟邦領袖「敲響戰略警鐘」。

馬克宏強調：「我擁有清晰的戰略目標：俄羅斯不能在烏克蘭獲得勝利。否則，歐洲將沒有安全可言。」

他還反問：「誰能假裝俄羅斯會就此止步？摩爾多瓦、羅馬尼亞、波蘭、立陶宛等其他鄰近國家的安全又何在？」

另一方面，瑞士外交部2日表示，瑞士已邀請超過160支代表團參加下個月的烏克蘭和平會議，但「現階段」俄羅斯不在受邀之列，「瑞士對於邀請俄羅斯參加這場峰會，向來展現開放態度，然而俄國多次且公開表示沒興趣參與。」

路透報導，俄羅斯2日再度表示，就俄方看來，瑞士規畫在6月中旬舉行的會議毫無意義。

俄國曾形容下個月將在瑞士舉行的和平會議是美國策畫的陰謀，但美國總統拜登與烏克蘭總統澤倫斯基會不會出席，目前尚未確定。