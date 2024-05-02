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日空屋數高達900萬戶 每戶住3人可容納澳洲全部人口

編譯中心／綜合1日電
日本空屋數已達到900萬戶，老宅價格低廉，海外詢問度增5倍。（歐新社）
日本空屋數已達到900萬戶，老宅價格低廉，海外詢問度增5倍。（歐新社）

隨著人口持續萎縮，日本空屋數已達到900萬戶，若每戶都住三人，足以容納整個澳洲的人口，預測2033年空屋率可能高達30％；保留日本傳統建築特色的空置老宅卻成為外國人購屋新選擇，最近3年間海外詢問件數甚至暴增5倍。

根據日本總務省4月30日公布的調查，截至2023年10月，全日本總計有900萬戶空屋，較前次發布調查的2018年相比，增加了50萬戶，空屋率13.8%，空屋數及空屋率雙創統計以來新高紀錄。不過，實際的空屋率可能更高，野村綜合研究所估計，日本的空屋數將近1100萬戶，且十年內空屋率可能會攀抵30%以上。

扣除出租、度假及有其他特定用途的房舍，長期無人居住且被置之不理的廢棄空屋則有385萬戶，比上一次調查增加36萬戶，在過去20年間更大增80%。這類空屋已經占全日本房屋數的5.9%。

造成這種現象的根本問題在於鄉村人口外移，加上許多人繼承了這些房地產，卻無法或不願意居住、整修、甚至是拆除；在日本，相比有建物的土地，沒建物的土地會徵收更高的稅，這也加重了拆除房屋的經濟負擔，導致有些人拋棄繼承這些房地產。

全日本47個縣當中，和歌山、德島兩縣的空屋率均為21.2%，並列全國最高。

另據中時新聞網報導，日本總務省統計指出，日本2023年共有315.9萬外國人口，較2022年增加24.3萬人，總數創下歷史新高，顯示移居日本的海外人士逐年增加。外國人熱衷赴日購買空置老宅，主因為母國房地產價格高昂，空置老宅不僅房價低廉，甚至能翻修成民宿出租，而受日本文化吸引，遠赴鄉間購置房產者同樣不在少數。

價格是空置老宅格外吸引外國人的一大主因。相較於歐美，日本非都會區房產價格低廉，閒置多年的老宅價格比新屋更低，成為許多預算有限、卻想擁有開闊居住空間的海外人士首選。報導指出，距離東京市中心約45分車程的茨城縣，一處包含水田的木造老宅甚至以300萬日圓（約1.9萬美元）成交。

除了購房自住，不少來自海外的投資人選擇將日本閒置老房翻新，以「古民家」（古老的民宅）為賣點，短期出租給遊客。民宿經營者酒田花奈（音譯）表示，她先在度假勝地伊豆半島買入一棟老宅翻新出租，不久後又用收益購入長野縣另一間因積雪而屋頂塌陷的老宅做為民宿。

日本空置老宅市場也存在許多風險，其一便是維護和修復，酒田也對英國衛報表示，由於傳統木工技藝日漸凋零，有能力修復老房的專業木工更是屈指可數。然而，因為日圓連連貶值帶動觀光，加上海外遊客對體驗日本傳統住宿興致勃勃，古民家民宿至今仍是供不應求。

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