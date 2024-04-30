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英媒：政府擬5月中旬後宣布學生簽證緊縮新措施

中央社／倫敦30日專電
英國修嚴簽證規定，目標包括避免外籍人士利用學生簽證尋求在英國工作或取得庇護，影響本國人士權益。英媒預計政府將在5月中旬後就學生簽證宣布新的緊縮措施。圖為倫敦新興金融商業區「金絲雀碼頭」一隅。（中央社）
英國修嚴簽證規定，目標包括避免外籍人士利用學生簽證尋求在英國工作或取得庇護，影響本國人士權益。英媒預計政府將在5月中旬後就學生簽證宣布新的緊縮措施。圖為倫敦新興金融商業區「金絲雀碼頭」一隅。（中央社）

英國媒體報導，移民諮詢委員會（MAC）訂5月中旬完成檢視英國的畢業生簽證（Graduate visa）制度和實施情況，預計政府將在收到相關報告後，宣布新措施緊縮畢業生簽證。

現行畢業生簽證制度允許留學生在取得學位後，合法居留英國至少2年（博士生可達3年），不受專業能力門檻限制，也不要求就業。MAC是獨立的諮詢機構，受政府委託檢討政策並提供建議。

親執政黨保守黨的「泰晤士報」（The Times）援引官方消息來源報導，政府目前考慮的選項包括將取得學位後的合法居留年限由2年縮減為1年或6個月，甚至完全廢除此一合法居留管道。

消息人士指出，有越來越多外籍人士在利用學生、工作和一般訪客（visitor）簽證合法入境英國後，轉而申請庇護，藉機延長在英國的時間。部分以往會選擇經英吉利海峽（English Channel）偷渡至英國的非法移民，也轉而利用學生簽證等合法途徑入境英國。

「泰晤士報」報導，移民案件上訴終審法庭「上級審裁庭」（Upper Tribunal）的紀錄顯示，迄今已有數百件案例為外籍人士利用學生簽證入境英國，隨後藉由申請庇護或其他人權保護措施，免於遭驅逐出境。

受英國法規及「歐洲人權公約」（ECHR）限制，申請人在上訴和重新申請庇護期間，不得被驅逐出境。

英國發行量最大的右派小報之一「每日郵報」（Daily Mail）近日援引內政部內部資料報導，至2023年3月止的一年期間，有高達2萬1525件庇護申請是來自憑簽證合法入境英國的外籍人士，數量為2003年以來最高，且年增長率高達154%。

其中，學生簽證是最常被利用的管道，占比近這類案件3成。「每日郵報」昨天進一步報導，超過1/3這類在入境後接續申請庇護的學生是透過5所大學及1家教育機構取得簽證，總數達2195件。

這5所英國大學院校的相關個案數，由多至少依序為朴茨茅斯大學（University of Portsmouth）、德蒙福特大學（De Montfort University）、赫特福德大學（University of Hertfordshire）、考文垂大學（Coventry University）、創作藝術大學（University for the Creative Arts）。

關於學生簽證規定將有何變化，英國內政部表示，將仔細考慮MAC的研究結果，目前不宜先入為主預測任何結論。

主責高等教育事務的教育副大臣豪爾（Luke Hall）昨天在國會答詢表示，採取措施以預防任何潛在簽證濫用行為並維護英國高教體系品質，是正確的作法。

他說，國際學生確實對英國的教育體系有重要經濟和文化貢獻。政府相信，在公平、強健的移民政策、以及維持英國作為國際學生首選目標的地位之間，有可能取得平衡。

另一方面，英國內政部今天表示，今年1月生效的新規定成功大幅縮減隨國際學生居留英國的家屬人數，減幅達近80%。此外，今年1月至3月的學生簽證申請數也較去年同期減少逾2萬6000件。

今年1月起，多數國際學生已不得為家屬申請居留簽證，也不得在完成學業前轉換簽證種類。內政部表示，這有助打擊「販售移民服務、而非教育服務」的機構。

學生簽證 非法移民 庇護

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