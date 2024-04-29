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拜內通話 促6周換釋所有人質 以外長：哈瑪斯放人就暫緩攻拉法

編譯盧思綸／綜合28日電
以色列和哈瑪斯的衝突持續，加薩飽受戰火攻擊，圖為巴勒斯坦學生在臨時帳篷營地學習。（路透）
以色列和哈瑪斯的衝突持續，加薩飽受戰火攻擊，圖為巴勒斯坦學生在臨時帳篷營地學習。（路透）

紐約時報報導，美國總統拜登和以色列總理內唐亞胡28日通話，討論以哈停火協議草案，白宮國家安全會議發言人柯比透露希望能休兵6周，交換釋放所有人質；國務卿布林肯也在當天稍早出發前往沙烏地阿拉伯，推動延宕已久的和談。

美國官員表示，拜登也在電話中反覆向內唐亞胡警告進攻南加薩城市拉法的後果。

國務院宣布，布林肯結束在利雅德的世界經濟論壇後將前往約旦和以色列，會見埃及和卡達代表，重啟以哈戰爭和談協議。

柯比接受美國廣播公司（ABC）節目訪問透露，布林肯此次中東行的首要任務是推展臨時停火協議，「我們希望至少能休兵6周，藉此釋放所有人質，同時放寬人道物資進入加薩的管道，尤其北部。」

此外，戰爭結束後的以哈問題也是布林肯中東行的一大重點。不願具名的國務院官員透露，布林肯預計會見阿拉伯和歐洲官員共商重建加薩事宜，儘管以色列仍在當地打仗。

一名美國政府官員說，在將近一小時的拜內通話中，將近四分之三時間裡都在談停火協議。不止一名美國官員說，以色列已經接受美方草案，並且將未能履行協議歸咎於哈瑪斯，而拜登也同意責任落在哈瑪斯一方。

路透報導，哈瑪斯代表團將前往開羅為達成停火進行會談，據消息人士指，有關提議包括同意釋放不到40名人質，作為釋放在囚巴勒斯坦人的條件，而在第二階段停火，將包括一段持續的平靜期。

消息人士又說，在第一階段停火結束後，以色列將允許加薩南北自由流動，並從加薩撤走部分以軍。

以色列外交部長卡茲（Israel Katz）27日表示，若能達成協議，確保哈瑪斯釋放以國人質，以方可以暫停進攻拉法（Rafah）的計畫。

此外，以色列數家媒體指出，美國正設法使用外交手段，阻止國際刑事法院（ICC）對以色列總理內唐亞胡和其他以國官員發出逮捕令。

以色列國土報（Haaretz）分析師哈瑞爾（Amos Harel）指出，以國政府基於ICC檢察官本周要對內唐亞胡、國防部長葛朗特（Yoav Gallant）和以色列國防軍（IDF）參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）發出逮捕令的假設，目前正著手展開行動。

以色列坦克部署在以色列南部和加薩邊境附近。（路透）
以色列坦克部署在以色列南部和加薩邊境附近。（路透）

以色列 加薩 布林肯

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