法外長赴黎巴嫩斡旋 阻以與真主黨爆戰爭

法國外交部長塞儒內（Stephane Sejourne）表示，28日將與黎巴嫩官員討論相關倡議，以緩和黎巴嫩什葉派民兵組織「真主黨」（Hezbollah）與以色列 之間的緊張情勢，避免兩造爆發戰爭。

綜合路透、美國之音報導，塞儒內與聯合國 駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL）指揮官會談後指出，看到黎巴嫩南部的情勢，再考慮到襲擊次數及這個地區受到的影響，若非加薩 戰爭，「我們現在談的可能就是黎南戰爭」。

法國與黎巴嫩素有歷史淵源，塞儒內今年稍早曾提議，真主黨自黎巴嫩和以色列接壤的邊界後退10公里，以色列則停止攻擊黎巴嫩南部。真主黨表示願意考慮這些建議，但表示在加薩停火前不會達成黎巴嫩的協議。

以色列與真主黨近幾個月來一直針鋒相對、互相攻擊，但自伊朗本月13日向以色列發射飛彈後，雙方交火情況加劇。以色列攻擊打死黎巴嫩350多人，大部分是真主黨和盟友組織的戰鬥人員，也包括50多名平民。真主黨的攻擊在以色列打死10位平民和12名軍人。

根據軍方官員，就在塞儒內造訪聯合國駐黎巴嫩臨時部隊位於納庫拉（Naqoura）的總部幾個小時前，以色列對黎巴嫩南部鄰近聯合國維和部隊所在地的區域發動了更多的夜間襲擊。