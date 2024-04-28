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援助人員喪命滿月 世界中央廚房恢復加薩供餐任務

中央社／尼柯希亞28日綜合外電報導

美國慈善機構世界中央廚房表示，明天將恢復對加薩走廊的援助工作。該組織所屬7名工作人員於一個月前命喪以色列空襲。

路透報導，暫停對加薩的援助工作前，世界中央廚房（World Central Kitchen）自從去年10月以來已對當地發送逾4300萬份餐食，據其統計，這占國際非政府組織援助的62%。

世界中央廚房表示，旗下有276部卡車，相當於可以準備800萬份餐食通過拉法關卡（Rafah Crossing），並且也會從約旦派車進入加薩。

世界中央廚房執行長高爾（Erin Gore）表示：「人道主義境況依舊悲慘。我們將以相同活力和尊嚴重新展開任務，專注於養活儘可能多的人。」

各界對世界中央廚房7名工作人員1日罹難的事廣為譴責，包括美國在內的以色列盟友都要求提出解釋。

以色列調查後承認犯下嚴重錯誤，稱那場空襲違反以軍標準作業程序，並將兩名軍官解職，將數名高階指揮官記申誡。

世界中央廚房要求進行獨立調查。

高爾說：「我們被迫作出決定：在歷來最嚴重飢餓危機之一期間全面停止供餐，或是在明知援助、援助人員和平民受到威脅和遇害的情況下繼續供餐。」

「這些都是最艱難的討論，我們深思熟慮，考量各種觀點，最終決定我們必須保持供餐，在最困難的時候繼續現場對人群提供食物的任務。」

加薩 以色列

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