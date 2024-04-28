我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

莊文怡提案 測速攝像頭前置警告

鋰電池火災頻發 紐約市議會提案助災戶「歸家」

保證依法不可信？美國務院備忘錄：以色列在加薩軍事行動恐違國際法

中央社／華盛頓27日綜合外電報導

根據美國國務院內部一份備忘錄，一些美國高階官員對國務卿布林肯表示，他們認為，以色列保證根據國際人道主義法使用美援武器，但那些保證並不「可信或可靠」。

路透報導，根據拜登總統2月發布的國家安全備忘錄（National Security Memorandum），布林肯必須在5月8日前向國會報告，是否認為以色列對其使用美國武器不違反美國或國際法的保證可信。

截至3月24日，國務院至少已有7個局處向布林肯提交

評估作為初步的「選項備忘錄」之用。備忘錄部分內容被列為機密。

國務院內部對以色列是否可能在加薩違反國際人道法意見分歧，這些提交給備忘錄的資料，提供了國務院內部對此議題迄今最全面的狀況。

一名美國官員表示：「國務院一些部門傾向認同以色列的保證，一些部門傾向於否認，還有一些部門不採取任何立場。」

國務院民主、人權和勞工事務局（Democracy Human Rights）、人口、難民和移民事務局（Population, Refugees and Migration）、全球刑事司法室（Global Criminal Justice）和國際組織事務局（ International Organization Affairs）等4個局處在聯合提交的評估中 ，對以色列進行加薩戰爭期間不遵守國際人道法的行為提出「嚴重關切」。

評估指出，以色列的保證「既不可信也不可靠」，報告列舉官員認為可能引發違反國際人道法「重大問題」的8個以色列軍事行動案例。

這些案例包括以色列反覆攻擊受保護地點和民用基礎設施；「軍事攻勢造成平民損害程度過高」；幾乎未採取行動來調查侵權行為，或追究造成重大平民傷害以及「以空前速度殺害人道主義工作者和記者」的負責人。

以色列 國務院 布林肯

上一則

印尼東部火山噴發灰燼衝天際 當局示警未下令撤離

延伸閱讀

布習二會後 美中核心議題仍無解 分歧恐更尖銳

布習二會後 美中核心議題仍無解 分歧恐更尖銳
布林肯離京前突改道 臨時登門唱片行 就為買中、美兩歌手專輯

布林肯離京前突改道 臨時登門唱片行 就為買中、美兩歌手專輯
美國之音分析：布林肯無突破 美中「穩步惡化」

美國之音分析：布林肯無突破 美中「穩步惡化」
巴勒斯坦主席將會布林肯及中東領袖 討論加薩和平

巴勒斯坦主席將會布林肯及中東領袖 討論加薩和平

熱門新聞

日本富山市極東製藥商旗下的知名腸胃藥「正露丸」遭控檢測報告長年造假。(取自極東官網)

日本正露丸檢測報告造假30年 製藥商遭勒令停產

2024-04-26 23:50
現年75歲的英國國王查理三世今年2月宣布罹患癌症，但始終未透露是何種癌症或其他細節。(歐新社)

罹癌後少露面...英王傳狀況漸惡化 白金漢宮定期更新喪禮計畫

2024-04-26 11:36
美國日前已向烏克蘭交付射程300公里的MGM-140「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）飛彈，烏克蘭證實已取得這款射程300公里的飛彈；圖為ATACMS遠程飛彈發射的資料照。（美聯社）

北韓援俄長程飛彈 美轉念援烏 提醒MGM-140「不是魔彈」

2024-04-26 02:29
患有WILD罕見病的13歲女孩在英國手術後得到治癒，成為此病全球首例被治癒的病例。(截取自X@UHNM_NHS)

這罕見病全球只有21人患 華裔女孩成首位治癒者

2024-04-24 16:00
示意圖。(取自123RF)

他重溫34年前街景見老爸開車 還揪出副駕「驚人秘密」

2024-04-25 16:08
梅根（右）很早就說過跟凱特之間不用只能對立。（路透資料照片）

網友看膩宮鬥了？「梅根與凱特和平共處」成為新流行

2024-04-20 11:29

超人氣

更多 >
債市恐慌指數MOVE發明人：美債殖利率劇烈波動期已結束

債市恐慌指數MOVE發明人：美債殖利率劇烈波動期已結束
四生肖5月賺錢無壓力 屬鼠事業更旺、他們容易中獎領獎金

四生肖5月賺錢無壓力 屬鼠事業更旺、他們容易中獎領獎金
先別花掉 這些一元紙幣可能值15萬

先別花掉 這些一元紙幣可能值15萬
挺爸還是挺媽？布裘子女吵不休 驚傳「內戰」

挺爸還是挺媽？布裘子女吵不休 驚傳「內戰」
地產業者：屋主別做4件事 會害你房子貶值

地產業者：屋主別做4件事 會害你房子貶值