保證依法不可信？美國務院備忘錄：以色列在加薩軍事行動恐違國際法

根據美國國務院 內部一份備忘錄，一些美國高階官員對國務卿布林肯 表示，他們認為，以色列 保證根據國際人道主義法使用美援武器，但那些保證並不「可信或可靠」。

路透報導，根據拜登總統2月發布的國家安全備忘錄（National Security Memorandum），布林肯必須在5月8日前向國會報告，是否認為以色列對其使用美國武器不違反美國或國際法的保證可信。

截至3月24日，國務院至少已有7個局處向布林肯提交

評估作為初步的「選項備忘錄」之用。備忘錄部分內容被列為機密。

國務院內部對以色列是否可能在加薩違反國際人道法意見分歧，這些提交給備忘錄的資料，提供了國務院內部對此議題迄今最全面的狀況。

一名美國官員表示：「國務院一些部門傾向認同以色列的保證，一些部門傾向於否認，還有一些部門不採取任何立場。」

國務院民主、人權和勞工事務局（Democracy Human Rights）、人口、難民和移民事務局（Population, Refugees and Migration）、全球刑事司法室（Global Criminal Justice）和國際組織事務局（ International Organization Affairs）等4個局處在聯合提交的評估中 ，對以色列進行加薩戰爭期間不遵守國際人道法的行為提出「嚴重關切」。

評估指出，以色列的保證「既不可信也不可靠」，報告列舉官員認為可能引發違反國際人道法「重大問題」的8個以色列軍事行動案例。

這些案例包括以色列反覆攻擊受保護地點和民用基礎設施；「軍事攻勢造成平民損害程度過高」；幾乎未採取行動來調查侵權行為，或追究造成重大平民傷害以及「以空前速度殺害人道主義工作者和記者」的負責人。