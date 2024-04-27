加薩挖出392屍體 巴人控以色列種族滅絕

在加薩走廊南部汗尤尼斯，加薩人正努力將埋葬在納瑟醫院的巴人屍體搬入墓地，並在屍體旁哀悼；部分屍體被以軍挖出來檢測DNA確認是否為人質。（路透）

加薩 當局表示，他們在加薩走廊南部汗尤尼斯的納瑟醫院（Nasser Hospital）亂葬崗發現392具屍體，其中一些屍體身上還穿著手術服。

據中時新聞網引述CNN報導，加薩巴勒斯坦 民防局官員邁蓋耶（Mohammed Al Mighayyer）在25日於拉法舉辦的新聞發布會上表示，以色列 軍隊本月早些時候從納瑟醫院撤出後，工作人員已確認165具屍體的身分， 「我們發現了三個亂葬崗，第一個在太平間前面，第二個在太平間後面，第三個在透析大樓北邊。」

邁蓋耶表示，當局仍在檢查其餘227具屍體，以確定他們的身分。他稱民防部門「在納瑟醫院的亂葬崗中，看到了兒童屍體，證明種族滅絕罪」。雖然該組織表示還在檢查屍體，但他們懷疑至少還有20個平民被活埋在建築群中。

以軍表示，任何有關其將巴人屍體埋在亂葬崗中的說法都是錯誤的，並稱納瑟醫院建築群的墳墓，是幾個月前巴人所挖。對此，加薩民防部門承認，在以軍於納瑟醫院開展行動前，大約有100具屍體被掩埋在該醫院的墳墓中。

不過，一些巴人表示，今年1月他們把遇難者家屬屍體埋在醫院庭院裡，這是臨時做法。以軍4月初撤軍後，他們返回當地時發現屍體已被挖出並放置在一個集體墳墓中，而不是埋在原先的地點。

另據聯合國地雷行動處(UNMAS)高級官員羅德哈馬爾(Pehr Lodhammar)26日表示，以色列在加薩走廊發動毀滅式戰爭留下估計約3700萬噸破瓦殘礫，包括未爆彈藥，可能需要大約14年才能清除完畢，「我們談論的是100輛卡車工作14年。」

根據加薩衛生部，自去年10月7日爆發的加薩戰爭以來，以色列對加薩的軍事攻勢已造成至少3萬4305名巴勒斯坦人死亡，7萬7293人受傷。

據NHK援引以色列媒體報導，以色列國防軍已完成對加薩南部城市拉法地面行動的準備工作，具體行動日期將由內閣決定。約有120萬人在該市避難。儘管其他國家對此表示擔憂，但以色列仍準備展開這項行動，以徹底摧毀哈瑪斯。

美聯社記者則表示，以軍已在加薩南部邊境集結數十輛戰車和裝甲車。預計地面行動將在撤離平民後開始，恐耗時數周時間。