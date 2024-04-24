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波蘭、羅馬尼亞上門洽購 南韓拚第4大武器出口國

編譯中心／綜合23日電
南韓傳出和羅馬尼亞加強國防工業合作，首爾正努力成為世界第四大武器出口國；波蘭軍隊使用新進到貨的南韓製K2戰車進行訓練。（路透）
南韓傳出和羅馬尼亞加強國防工業合作，首爾正努力成為世界第四大武器出口國；波蘭軍隊使用新進到貨的南韓製K2戰車進行訓練。（路透）

南韓總統尹錫悅23日會見羅馬尼亞總統約翰尼斯（Klaus Iohannis），雙方承諾將增加國防工業合作，包括聯合生產武器。據悉雙方有大筆金額對外合約正在談判中，首爾正努力成為世界第四大武器出口國。

據中時新聞網報導，在俄羅斯入侵烏克蘭之後，南韓已成為全球國防出口的重要參與者，為其國防工業打開了與歐洲、中東和亞洲簽訂大型合約的大門。

南韓主要的國防製造商韓華航空航太公司正在洽談一筆價值10兆韓元(約合7.26億美元)的合約，向羅馬尼亞供應K9自走砲，這將是南韓首次與該國簽訂的國防合約。

報導說，波蘭也已同意從南韓購買價值220億美元的武器，這是南韓有史以來最大的武器銷售額。

南韓《東亞日報》引述國防工業消息人士的話報導稱，波蘭將於本周與韓華航空航太公司簽訂一份價值16億美元的合約，購買70套額外的天橆多管火箭發射系統（K239 Chunmoo MLRS）。它還另外同意購買現代樂鐵公司（Hyundai Rotem）製造的K2坦克和南韓航空宇宙產業公司（Korea Aerospace Industries）生產的戰機。

此外，北韓在22日使用超大型火箭炮，實施所謂的「核反擊模擬綜合戰術訓練」。南南韓防部發言人全河奎23日表示，如果北韓企圖對南韓使用核武，那麼將會面對韓美同盟「及時的、具壓倒性的、並且有決定性的」應對措施，而北韓政權最後將會「終結」。

全河奎說，北韓越是企圖發起核武挑釁，美國的延伸威懾執行力，就越會進一步提升；同時，南韓的自主因應能力，也將更為強化。全河奎並強調，北韓越是挑釁，只會讓美日韓三國更為團結，共同對抗北韓。

南韓統一部官員也表示，北韓一再違反聯合國安理會決議，以韓美聯合軍事演習為藉口，製造核武威脅，令人遺憾。

南韓 北韓 航太

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