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選舉餘波 總統佐科威與吉伯朗不再屬印尼最大政黨

中央社／雅加達23日專電
印尼總統佐科威（Joko Widodo）。(路透)
印尼總統佐科威（Joko Widodo）。(路透)

印尼國會最大黨民主奮鬥黨（PDIP）23日證實，總統佐科威與他的長子、副總統當選人吉伯朗已不再是黨員。該黨幹部表示，佐科威與吉伯朗在決定不支持民主奮鬥黨推舉的總統候選人甘查爾時，就失去黨員身分。

印尼最大政黨民主奮鬥黨（PDIP）幹部科馬魯丁（Komarudin Watubun）今天向「羅盤報」（Kompas）表示，佐科威（Joko Widodo）和他的長子、副總統當選人吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）已經不再是黨員。

科馬魯丁說：「他們已站在對立面了。你怎麼還能說，他們仍屬於民主奮鬥黨呢？」

科馬魯丁補充，佐科威和吉伯朗在2月的總統大選中，他們做出了與該政黨立場不同的決定後，就不再是民主奮鬥黨的黨員了。

佐科威的長子吉伯朗在2月的總統大選中，以副手身分與國防部長、大印尼行動黨（Gerindra）主席普拉伯沃（Prabowo Subianto）搭檔，兩人以58.59%的得票率勝選。

當時執政黨民主奮鬥黨提名的甘查爾（Ganjar Pranowo）則以16.47%的得票率落敗。

總統大選競選期間，佐科威沒有支持所屬政黨提名的總統候選人甘查爾（Ganjar Pranowo），而是暗中積極為普拉伯沃輔選，製造出許多2人「同框」畫面供媒體報導，展現對普拉伯沃的支持。

科馬魯丁向媒體表示：「無論如何，佐科威都做到政黨內的最佳職位，成為總統。我們希望維護他的尊嚴。」

佐科威與民主奮鬥黨黨主席梅嘉娃蒂（Mekawati Soekarnoputri）不合的傳聞，從去年底就甚囂塵上。今年初，民主奮鬥黨舉行51週年黨慶時，作為幹部卻未受邀出席的佐科威因出國訪問而缺席活動，當時也被解讀為與梅嘉娃蒂不合。

佐科威2004年加入民主奮鬥黨，隔年即代表政黨角逐日惹特區的梭羅市市長成功當選，2010年更以超過9成的支持率連任成功。

他在2012年轉戰雅加達省省長選舉也大獲全勝，並在2014年帶職參選總統，在民主奮鬥黨的支持下成功當選，2019年連任成功，任期將於今年10月結束。

佐科威尚未討論他卸任後的計劃，但有媒體引述多名消息人士透露，佐科威希望接管第二大政黨從業黨（Golkar），此舉可能為他保留很大的政治勢力，並能藉此抗衡普拉伯沃的影響力。

印尼 國防部

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