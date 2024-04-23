英女王98歲冥誕 首座紀念雕像揭幕 50柯基犬見證

設計雕像的雕塑家普拉特利（Hywel Pratley）認為，女王雕像不僅會受到王室粉絲的歡迎，還會吸引社群媒體用戶合影留念。（取材自Ｘ平台）

已故英女王伊莉莎白二世的第一座紀念雕像，在她98歲冥誕之際揭幕。雕像後面，還跟著女王生前最心愛的柯基犬雕像，揭幕儀式現場也來了50隻柯基犬見證。

英國每日郵報報導，女王的紀念雕像以年輕時的樣貌為模板，以青銅打造，高7英尺（約2.13公尺），身著飄逸的長袍，腳下有三隻柯基犬陪伴，其中一隻還俏皮地從女王裙擺中探出頭。

揭幕儀式上，來自威爾斯柯基犬聯盟（Welsh Corgi League）的近50隻柯基犬也在場，發出「讚許」的吠叫聲。

打造女王銅像的雕塑家普拉特利（Hywel Pratley）表示，這座紀念銅像不僅會受到王室粉絲的歡迎，還會吸引民眾前來打卡。

伊麗莎白二世生前曾養過30隻柯基犬和多基犬，無論她走到哪裡，狗狗幾乎都形影不離。在她在位期間，無論走到哪，幾乎都可以拍到她與狗狗待在一起的照片。她對柯基犬的熱愛可追溯到童年時期，父親英王喬治六世（King George VI）在她7歲時，買了一隻彭布羅克郡威爾斯柯基犬（Pembrokeshire Welsh Corgi）。

據悉，1944年，英女王18歲生日那天，一隻名叫蘇珊的柯基犬到來。女王非常喜愛蘇珊，甚至在她和丈夫菲利普親王度蜜月時，身邊還帶著蘇珊。當女王生下查爾斯王子，也就是現在的查爾斯國王時，報紙專欄都充斥著「如何防止蘇珊嫉妒這位嬰兒王子」的建議。1959年蘇珊去世後，女王親自為這隻愛犬設計了墓碑。