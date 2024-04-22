以被控夜襲殺婦孺 孕婦喪命剖腹生女 至少13孩童遇害

巴勒斯坦指控以色列攻難民營的軍事行動，造成最少14人死亡；圖為當地民眾為罹難者舉行喪禮。（歐新社）

巴勒斯坦 衛生官員指出，以色列 在夜裡攻擊加薩 走廊南部城市拉法（Rafah），造成一名懷孕婦女、她的丈夫和女兒在內，共19人喪生，醫護人員從死亡的婦女子宮中接生一名女嬰。路透報導，官員表示，以色列攻擊兩間房屋，死者包括其中一個家庭裡的13名孩童。

以色列軍方發言人針對這場攻擊回應表示，以軍是針對軍事場地、發射陣地和武裝人員等，加薩各種好戰分子目標展開襲擊。

香港明報引述法新社報導，民眾稱死者之中沒有武裝分子，除了一家之主，其他都是婦孺。包括6名兒童，巴人當局其後更新數字，指以軍當晚空襲殺了18人，包括14名兒童。

報導並指稱以軍當晚亦空襲拉法另外數個地區，其中在薩拉姆（Salam）造成1死數傷。

巴勒斯坦衛生官員指出，醫護人員從死亡的巴勒斯坦婦女子宮中接生一名女嬰，以色列在夜裡攻擊加薩走廊南部城市拉法，造成該名懷孕婦女、她的丈夫和女兒在內，十多人喪生。

中央社引述路透報導，女嬰母親沙卡尼（Sabreen Al-Sakani）生前懷孕30周。負責照顧的醫生表示，緊急剖腹產下的這名1.4公斤重女嬰狀況穩定，健康情況正逐步改善。

這名女嬰和另一名嬰兒被安置在拉法一間醫院的保溫箱裡，她的胸部處貼上寫有「烈士沙卡尼的嬰兒」字樣的膠帶。

此外，以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯在加薩走廊爆發戰爭之前，約旦河西岸暴力事件數量就已不斷攀升，此後更是愈演愈烈，以軍頻繁突擊武裝組織、猶太屯墾者破壞巴勒斯坦村莊，巴勒斯坦人也在街頭發動襲擊。

以軍19日凌晨開始在約旦河西岸努爾沙姆斯（Nur Shams）地區發動大規模突擊，直到21日仍在跟武裝份子交火。