我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷灣區租金貴、開銷高 但生活品質加州最好

神秘中國超級富豪 斥資1.1億 連買南加兩豪宅

以被控夜襲殺婦孺 孕婦喪命剖腹生女 至少13孩童遇害

編譯中心／綜合21日電
巴勒斯坦指控以色列攻難民營的軍事行動，造成最少14人死亡；圖為當地民眾為罹難者舉行喪禮。（歐新社）
巴勒斯坦指控以色列攻難民營的軍事行動，造成最少14人死亡；圖為當地民眾為罹難者舉行喪禮。（歐新社）

巴勒斯坦衛生官員指出，以色列在夜裡攻擊加薩走廊南部城市拉法（Rafah），造成一名懷孕婦女、她的丈夫和女兒在內，共19人喪生，醫護人員從死亡的婦女子宮中接生一名女嬰。路透報導，官員表示，以色列攻擊兩間房屋，死者包括其中一個家庭裡的13名孩童。

以色列軍方發言人針對這場攻擊回應表示，以軍是針對軍事場地、發射陣地和武裝人員等，加薩各種好戰分子目標展開襲擊。

香港明報引述法新社報導，民眾稱死者之中沒有武裝分子，除了一家之主，其他都是婦孺。包括6名兒童，巴人當局其後更新數字，指以軍當晚空襲殺了18人，包括14名兒童。

報導並指稱以軍當晚亦空襲拉法另外數個地區，其中在薩拉姆（Salam）造成1死數傷。

巴勒斯坦衛生官員指出，醫護人員從死亡的巴勒斯坦婦女子宮中接生一名女嬰，以色列在夜裡攻擊加薩走廊南部城市拉法，造成該名懷孕婦女、她的丈夫和女兒在內，十多人喪生。

中央社引述路透報導，女嬰母親沙卡尼（Sabreen Al-Sakani）生前懷孕30周。負責照顧的醫生表示，緊急剖腹產下的這名1.4公斤重女嬰狀況穩定，健康情況正逐步改善。

這名女嬰和另一名嬰兒被安置在拉法一間醫院的保溫箱裡，她的胸部處貼上寫有「烈士沙卡尼的嬰兒」字樣的膠帶。

此外，以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯在加薩走廊爆發戰爭之前，約旦河西岸暴力事件數量就已不斷攀升，此後更是愈演愈烈，以軍頻繁突擊武裝組織、猶太屯墾者破壞巴勒斯坦村莊，巴勒斯坦人也在街頭發動襲擊。

以軍19日凌晨開始在約旦河西岸努爾沙姆斯（Nur Shams）地區發動大規模突擊，直到21日仍在跟武裝份子交火。

以色列大量軍車集結於當地且槍聲四起，還有至少3架無人機在努爾沙姆斯上空盤旋。自1948年以阿戰爭、以色列建國以來，流亡的難民及其後裔便居住於這個地區。

以色列被指對約旦河西岸發動襲擊。（路透）
以色列被指對約旦河西岸發動襲擊。（路透）

以色列 巴勒斯坦 加薩

上一則

俄攻烏東重鎮受挫 烏軍仍牢牢掌握西夫雅爾

下一則

今年第4次 北韓朝東海發射不明彈道飛彈

延伸閱讀

傳美國幾天內將制裁以軍「猶太永恆營」 內唐亞胡強烈反對

傳美國幾天內將制裁以軍「猶太永恆營」 內唐亞胡強烈反對
加薩孕婦命喪以軍攻擊 緊急剖腹從子宮接生女嬰

加薩孕婦命喪以軍攻擊 緊急剖腹從子宮接生女嬰
內唐亞胡：數日之內對哈瑪斯升高軍事壓力

內唐亞胡：數日之內對哈瑪斯升高軍事壓力
最高院推翻「羅訴韋德案」後 急診室頻拒孕婦

最高院推翻「羅訴韋德案」後 急診室頻拒孕婦

熱門新聞

皇室特派員大讚威廉（左）與凱特有自然的溫暖和讓人易於親近的魔力。（路透資料照片）

凱特在英國就是受寵 皇室特派員譏諷梅根只有一號表情

2024-04-15 10:13
CNN分析，伊朗於當地時間13日對以色列發動空襲，看似是災難性戰爭的開端，實際上是「演一場最壯觀的戲」。圖為以色列鐵穹系統攔截伊朗飛彈畫面。(新華社)

演很大？CNN分析：伊朗故意造成襲以失敗 「一場最壯觀的戲」

2024-04-14 22:10
伊朗軍事高官警告，若核設施遭到以色列襲擊，伊朗將立即對以方進行對應打擊。圖為伊朗民眾上街焚燒以色列國旗。(美聯社)

以色列回擊 美官員證實：以色列飛彈擊中伊朗境內據點

2024-04-18 22:02
喬治亞國會議場15日上演全武行，執政黨議員迪納瑞茲(Mamuka Mdinaradze)在台上發言時，一名反對黨議員衝上前朝他的頭部揮了一拳。(擷自YouTube@Sky News Australia)

喬治亞國會上演全武行 親俄議員被一拳毆飛

2024-04-16 17:05
雪梨西郊韋克利（Wakeley）15日晚間一名主教等多人在布道時遇刺受傷。（擷自YouTube@7NEWS Australia）

雪梨再傳多人遇刺 教堂內刺傷主教、4人接受治療

2024-04-15 08:50
澳洲雪梨一處大型商場13日發生隨機砍人事件釀6死。(歐新社)

雪梨隨機砍死6人疑鎖定女性 凶嫌父母認是「怪物」揭厭女關鍵

2024-04-15 20:50

超人氣

更多 >
中國大使謝鋒哈佛演講遇抗議 台灣女生被拖出場外

中國大使謝鋒哈佛演講遇抗議 台灣女生被拖出場外
中國富豪砸近39萬美元 帶家眷「潤」德國 至少350人涉案

中國富豪砸近39萬美元 帶家眷「潤」德國 至少350人涉案
最獲好評、得奧斯卡的「哥吉拉」 台灣還是看不到？

最獲好評、得奧斯卡的「哥吉拉」 台灣還是看不到？
一個時代的結束 摩根大通關閉華爾街分行

一個時代的結束 摩根大通關閉華爾街分行
亞裔婦產科醫 被控性侵家庭成員幼女長達6年

亞裔婦產科醫 被控性侵家庭成員幼女長達6年