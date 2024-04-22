我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷灣區租金貴、開銷高 但生活品質加州最好

神秘中國超級富豪 斥資1.1億 連買南加兩豪宅

中印角力…馬爾地夫國會選舉 親中總統領軍的政黨大勝

編譯中心／綜合21日電
馬爾地夫國會大選，親中總統壓倒性勝利。（新華社）
馬爾地夫國會大選，親中總統壓倒性勝利。（新華社）

馬爾地夫21日舉行國會大選，計票結果顯示，總統穆伊祖（Mohamed Muizzu）所屬政黨贏得掌控國會的多數席次，選民支持他向中國傾斜、遠離區域強國及傳統援助國印度的立場。

中央社引述法新社報導，根據馬爾地夫選舉委員會公告結果，穆伊祖所屬人民全國大會黨（People's National Congress）贏得已經開出86席當中的66席，超過取得93席國會「超級多數」所需席次。

此次投票結果早於預期，被視為對穆伊祖繼續加強與中國經濟合作計畫的一次關鍵考驗，相關的計畫包括在引發爭議的填海土地上興建數以千計公寓。穆伊祖今年4月將基礎設施合同授予中國國有企業，這是立法選舉競選期間的一項頗具爭議的決定。

人民全國大會黨及其盟友在即將卸任的這屆議會中僅有8席，在議會沒有過半使去年9月當選總統的穆伊祖施政受阻。

原本在國會擁有「超級多數」的主要在野黨馬爾地夫民主黨（Maldivian Democratic Party）本次大選慘敗，只拿下已經開出席次的其中12席。

45歲的總統穆伊祖周日早上前往首都馬累的一所學校投票，他曾在2021年至2023年間擔任馬累市長，他敦促馬爾地夫民眾踴躍去投票。

前建設和基礎設施部長穆伊祖承諾將以填海並且築高島嶼來抵抗海潮，不過環保人士認為此一政策恐加劇洪患風險。

以豪華度假勝地著稱於世的馬爾地夫由於位處東西航運路線所經，近年來成為印度洋地緣政治熱點。

穆伊祖於去年9月以親中國的前總統雅門（Abdulla Yameen）代理人的身份贏得總統大選。高等法院推翻雅門因貪腐遭判的11年徒刑後，他已於日前獲釋。

國際貨幣基金組織曾警告，地處印度洋戰略要地的馬爾地夫陷入北京和新德里爭奪影響力之爭，馬爾地夫近期向中國大量舉債，面臨陷入「債務困境」的高度風險。

投票 印度 民主黨

上一則

中非300人擠木船參加喪禮 才出發就翻覆 至少58死

下一則

以稱數日內升高對哈瑪斯軍事壓力 示威者再上街要求提前改選

延伸閱讀

NBC民調：小甘迺迪吸票 川普失血甚於拜登

NBC民調：小甘迺迪吸票 川普失血甚於拜登
馬爾地夫國會大選 親中總統壓倒性勝選

馬爾地夫國會大選 親中總統壓倒性勝選
台灣首位摘美變裝秀后冠 總統感謝妮妃雅勇敢做自己

台灣首位摘美變裝秀后冠 總統感謝妮妃雅勇敢做自己
國會表決援烏案前夕 川普：歐洲應提供更多金援

國會表決援烏案前夕 川普：歐洲應提供更多金援

熱門新聞

皇室特派員大讚威廉（左）與凱特有自然的溫暖和讓人易於親近的魔力。（路透資料照片）

凱特在英國就是受寵 皇室特派員譏諷梅根只有一號表情

2024-04-15 10:13
CNN分析，伊朗於當地時間13日對以色列發動空襲，看似是災難性戰爭的開端，實際上是「演一場最壯觀的戲」。圖為以色列鐵穹系統攔截伊朗飛彈畫面。(新華社)

演很大？CNN分析：伊朗故意造成襲以失敗 「一場最壯觀的戲」

2024-04-14 22:10
伊朗軍事高官警告，若核設施遭到以色列襲擊，伊朗將立即對以方進行對應打擊。圖為伊朗民眾上街焚燒以色列國旗。(美聯社)

以色列回擊 美官員證實：以色列飛彈擊中伊朗境內據點

2024-04-18 22:02
喬治亞國會議場15日上演全武行，執政黨議員迪納瑞茲(Mamuka Mdinaradze)在台上發言時，一名反對黨議員衝上前朝他的頭部揮了一拳。(擷自YouTube@Sky News Australia)

喬治亞國會上演全武行 親俄議員被一拳毆飛

2024-04-16 17:05
雪梨西郊韋克利（Wakeley）15日晚間一名主教等多人在布道時遇刺受傷。（擷自YouTube@7NEWS Australia）

雪梨再傳多人遇刺 教堂內刺傷主教、4人接受治療

2024-04-15 08:50
澳洲雪梨一處大型商場13日發生隨機砍人事件釀6死。(歐新社)

雪梨隨機砍死6人疑鎖定女性 凶嫌父母認是「怪物」揭厭女關鍵

2024-04-15 20:50

超人氣

更多 >
中國大使謝鋒哈佛演講遇抗議 台灣女生被拖出場外

中國大使謝鋒哈佛演講遇抗議 台灣女生被拖出場外
中國富豪砸近39萬美元 帶家眷「潤」德國 至少350人涉案

中國富豪砸近39萬美元 帶家眷「潤」德國 至少350人涉案
最獲好評、得奧斯卡的「哥吉拉」 台灣還是看不到？

最獲好評、得奧斯卡的「哥吉拉」 台灣還是看不到？
一個時代的結束 摩根大通關閉華爾街分行

一個時代的結束 摩根大通關閉華爾街分行
亞裔婦產科醫 被控性侵家庭成員幼女長達6年

亞裔婦產科醫 被控性侵家庭成員幼女長達6年