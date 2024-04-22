中印角力…馬爾地夫國會選舉 親中總統領軍的政黨大勝

馬爾地夫國會大選，親中總統壓倒性勝利。（新華社）

馬爾地夫21日舉行國會大選，計票結果顯示，總統穆伊祖（Mohamed Muizzu）所屬政黨贏得掌控國會的多數席次，選民支持他向中國傾斜、遠離區域強國及傳統援助國印度 的立場。

中央社引述法新社報導，根據馬爾地夫選舉委員會公告結果，穆伊祖所屬人民全國大會黨（People's National Congress）贏得已經開出86席當中的66席，超過取得93席國會「超級多數」所需席次。

此次投票 結果早於預期，被視為對穆伊祖繼續加強與中國經濟合作計畫的一次關鍵考驗，相關的計畫包括在引發爭議的填海土地上興建數以千計公寓。穆伊祖今年4月將基礎設施合同授予中國國有企業，這是立法選舉競選期間的一項頗具爭議的決定。

人民全國大會黨及其盟友在即將卸任的這屆議會中僅有8席，在議會沒有過半使去年9月當選總統的穆伊祖施政受阻。

原本在國會擁有「超級多數」的主要在野黨馬爾地夫民主黨 （Maldivian Democratic Party）本次大選慘敗，只拿下已經開出席次的其中12席。

45歲的總統穆伊祖周日早上前往首都馬累的一所學校投票，他曾在2021年至2023年間擔任馬累市長，他敦促馬爾地夫民眾踴躍去投票。

前建設和基礎設施部長穆伊祖承諾將以填海並且築高島嶼來抵抗海潮，不過環保人士認為此一政策恐加劇洪患風險。

以豪華度假勝地著稱於世的馬爾地夫由於位處東西航運路線所經，近年來成為印度洋地緣政治熱點。

穆伊祖於去年9月以親中國的前總統雅門（Abdulla Yameen）代理人的身份贏得總統大選。高等法院推翻雅門因貪腐遭判的11年徒刑後，他已於日前獲釋。

國際貨幣基金組織曾警告，地處印度洋戰略要地的馬爾地夫陷入北京和新德里爭奪影響力之爭，馬爾地夫近期向中國大量舉債，面臨陷入「債務困境」的高度風險。