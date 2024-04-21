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中西關係緊張之際…新加坡舉行高層簡報 向外銀保證「穩定中立」

編譯林聰毅／綜合外電
國家安全統籌部長張志賢（見圖）主持多場高層簡報會，試圖糾正新加坡向中國傾斜的「誤解」，並向外銀保證這座金融中心的安全、穩定及可靠性。圖為去年12月張志賢出席聯合國氣候高峰會COP28。（美聯社）
國家安全統籌部長張志賢（見圖）主持多場高層簡報會，試圖糾正新加坡向中國傾斜的「誤解」，並向外銀保證這座金融中心的安全、穩定及可靠性。圖為去年12月張志賢出席聯合國氣候高峰會COP28。（美聯社）

新加坡近來非比尋常地與跨國銀行業者舉行一系列高層簡報會，試圖向外銀保證，在中國與西方關係緊張之際，這座金融中心依然可以維持穩定和中立。

英國金融時報（FT）引述四名知情人士報導，總理李顯龍辦公室安排的多場會議上，官員們討論了美中競爭、中東衝突、烏克蘭戰爭，以及8月震驚這個城市國家的22億美元洗錢醜聞。

消息人士說，過去六個月來星國官員與包括花旗、渣打在內的美、歐金融機構，以及一些本國銀行舉行了這些會議。

國家安全統籌部長張志賢主持了許多這類討論。 知情人士稱，外交部長維文、貿易和工業部長顏金勇和內政部長尚穆根也參加了一些簡報會。

在北京和華府的緊張加劇之際，這個城市國家策劃了一條作為中立金融中心的路線，這些簡報也顯示星國在中國大量人員和資本流入後加強其中立性的決心。

一位與會者表示，美中緊張在會談中「佔據重要地位」，官員們試圖導正星國向中國傾斜的「誤解」。 他們說：「他們試圖解釋說，新加坡不是中立的，而是對兩國都友好，並根據情況按照自身利益做出選擇。」

另一位參加簡報會的人士表示，政府試圖向在場人士保證，在當局對該國史上規模最大的22億美元洗錢案展開調查後，金融機構不會面臨非必要的監管。

十名與中國有關的外國人被指控洗錢，星國金融監管機構正在調查貸款機構和其他機構是否採取了必要措施來降低風險。此後，銀行加強了對客戶的審查，在新加坡設立私人銀行帳戶和新家族辦公室的審批時間，現在長達數月，有時甚至超過一年。

在地緣政治不確定性的情況下，參與簡報的部長們試圖強調新加坡的安全、可靠和可信度。一位美國銀行高層表示，這些會議受到了當地員工的好評。

新加坡 貸款 烏克蘭

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