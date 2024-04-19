中國留學生湧入？ 菲卡加延省大學聯合聲明：種族主義與恐華症

炒作中國留學生大量湧入菲律卡加延省的菲律賓眾議員Joseph Lara。 （取自菲律賓眾議院網站）

中國《環球時報》報導，近期，有菲律賓媒體炒作中國留學生 大量湧入，對該國卡加延省的存在構成威脅，更有菲政客要求該國國會對此展開調查。對此，卡加延省高等教育機構18日發表聯合聲明，否認有關中國學生湧入該省的報導，並且表示：認為中國留學生對菲國家安全構成威脅是「種族主義 和恐華症的公然表現」。

它稱，根據菲律賓GMA新聞網19日報導，卡加延省相關高校在聯合聲明中說，截至2024年4月17日，位於該省土格加勞市的菲律賓聖保羅大學只有486名國際學生，他們來自美國、中國、印尼、日本和越南等國。卡加延河谷大學、聖路易斯大學和菲律賓北部醫學院等其他院校目前沒有外國學生。

相較之下，媒體報導有4,600名國際學生在該省，不僅嚴重誇大，而且完全沒有依據。聲明還說，對卡加延省相關高校而言，有關中國學生在該省的存在對菲律賓國家安全構成威脅的暗示不僅毫無根據，而且極具冒犯性，「這是種族主義和恐華症的公然表現，在我們的社會中沒有容身之地，尤其是在教育領域」。

GMA新聞網報導稱，目前卡拉延省的眾議員約瑟夫·拉臘正在尋求菲眾議院調查該省中國學生明顯增加的情況。他聲稱，中國學生大量湧入卡加延省高校，值得警惕。據這名議員說，有人向他報告稱，光是一所私立大學就有至少4,600名中國學生。他不反對外國留學生，但考慮到菲中海上爭端和卡加延省的「戰略地理位置」，中國學生的湧入「對菲律賓的國家安全造成嚴重問題」。

對此，卡加延省省長曼巴澄清說，土格加勞市有中國留學生不構成安全威脅，這些留學生是根據2019年菲律賓高等教育委員會與中國教育部之間達成的促進兩國教育交流協議來到這裡求學的，他們持有菲外交部批准的學生簽證 ，合法入境和居住在菲律賓。曼巴表示，不應將中國留學生問題與政治緊張局勢混為一談，「我們對與鄰國的貿易和合作持開放態度」。

環時報導稱，更誇張的是，炒作中國留學生構成「威脅」居然還「驚動」菲律賓武裝部隊。根據《菲律賓星報》報導，菲武裝部隊17日表示，他們已經在調查卡加延省中國留學生人數增加的事件，並將與菲國家警察在此事上進行協調。不過，根據GMA新聞網，菲國家警察方面表示，中國學生在卡加延的存在是有效且有根據的，他們受到高等教育委員會的邀請。

中國駐菲律賓使館發言人18日表示，近段時間來，個別菲政客為了個人政治私利，不斷炒作中菲涉海問題，無限放大兩國海上分歧，打著國家安全名義破壞中菲合作，煽動疑華仇華情緒，現在又將黑手伸向了中菲教育交流，進行毫無事實根據的炒作。照此下去，「麥卡錫主義」將在菲律賓復活。這才值得高度警惕，需要堅決反對。