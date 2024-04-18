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阿拉伯75年最猛暴雨 杜拜再停290航班 飛機水上滑行

編譯中心／綜合17日電
阿拉伯聯合大公國杜拜17日暴雨過後，道路被淹沒，短短12小時降下一整年的雨。（歐新社）
阿拉伯聯合大公國杜拜17日暴雨過後，道路被淹沒，短短12小時降下一整年的雨。（歐新社）

阿拉伯地區近日罕見降下暴雨洪水成災，淹沒道路、房屋和商場，光是阿曼就傳出18人罹難，其中大多是學童；而杜拜一夜間12小時下了當地一整年的降雨量，杜拜國際機場停機坪也嚴重淹水，導致機場暫時關閉，多達50多個航班臨時取消。

杜拜16日降下暴雨、大淹水，短短12小時降下一整年的雨。（路透）
杜拜16日降下暴雨、大淹水，短短12小時降下一整年的雨。（路透）

據阿曼官媒「阿曼通訊社」（Oman News Agency）報導，阿曼王國14日遭受猛烈的雷電、暴雨和強風襲擊，已發現超過10人被湧出的河水沖走後喪生，另有5人失蹤。風暴在15日晚間開始波及周邊其他海灣國家，包括巴林和阿聯。阿拉伯聯合大公國與周邊國家16日降下暴雨，雨勢預計將持續到當地時間17日上午，並造成缺乏排水系統的道路嚴重積水，導致機關學校關閉。阿聯國家氣象中心和阿聯官方已在社群平台上宣布，這是該地區至少75年來最大暴雨。

阿拉伯地區近日罕見降下暴雨，洪水成災，杜拜機場停機坪都淹水。（取自YouTube...
阿拉伯地區近日罕見降下暴雨，洪水成災，杜拜機場停機坪都淹水。（取自YouTube影片）

全球第二繁忙的杜拜國際機場也被洪水淹沒，一度暫停運作25分鐘，取消多達50個航班，網路上也流傳著飛機在積水中的停機坪上滑行的相關畫面，機場目前已宣布恢復班機起飛，當局呼籲抵達民眾遠離洪水和積水地區。

杜拜國際機場17日再取消290架往返杜拜航班，另有440架航班延誤。

阿拉伯聯合大公國杜拜，居民17日在暴雨引發的洪水中行走。（路透）
阿拉伯聯合大公國杜拜，居民17日在暴雨引發的洪水中行走。（路透）

BBC報導，杜拜國際機場去年旅客人次超過8000萬，僅次於美國亞特蘭大機場，警告恢復機場正常運作需要「一些時間」，稱現正面臨「非常具有挑戰性的條件」，呼籲旅客避免前往機場，也不要在未經航空公司確認的情況下，前往第一航廈。

總部位在杜拜的阿聯酋航空（Emirates airline）已暫停為從杜拜出發的旅客辦理登機手續，最快當地18日才會恢復。

大批旅客滯留機場，有滯留超過12小時的英國旅客指，不少人要席地而睡，地上滿是垃圾，且缺乏水和食物等，情況一片混亂。

阿聯最大城市杜拜年降雨量通常是5吋（約127公釐），16日杜拜以南地區至晚間累積的單日降雨量就已超過120公釐。機場氣象觀測數據指出，周二短短12小時內，就下了將近100毫米降雨量，而根據聯合國數據，這相當於杜拜全年降雨量。雨下得又大又快，道路成了河流，有些駕駛人被迫棄車。

阿拉伯半島國家通常乾旱，降雨並不常見，固定在冬季出現。

CNN報導，杜拜和阿拉伯聯合大公國其他地區一樣，氣候炎熱乾燥，一般降雨很少，基礎設施也沒有到位來應對極端事件，許多道路和其他地區缺乏排水系統，導致一場暴雨就很可能導致洪水氾濫。人類造成氣候變化，這類的暴雨事件將變得更頻繁。

暴雨 洪水 聯合國

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