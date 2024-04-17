哥本哈根400年地標 丹麥版聖母院「4龍纏尾」尖塔焚毀

丹麥哥本哈根舊證交所大樓4月16日發生大火，包著維修布幔的400年建物，很快付之一炬。（美聯社）

丹麥首都哥本哈根的地標之一、具有400年歷史的舊證券 交易所（Old Stock Exchange）建築16日發生大火，舊證交所的尖塔遭大火吞沒後塌向屋頂，人們從建築物內搬出大型繪畫及藝術品，試圖挽救歷史文物。目前未通報任何人員傷亡。

舊證券交易中心是建於17世紀、丹麥國王克里斯蒂安四世 （Christian IV）時期的荷蘭文藝復興風格建築，以「4龍纏尾」的56公尺螺旋尖塔聞名，頂端3個王冠象徵丹麥、挪威和瑞典 ，代表三國好交情；當地傳說龍尾尖塔能保護建築，1990年附近火災時，這座建築毫髮無傷，可惜這次沒有逃過大火，而起火原因還在調查當中。

天空新聞網（Sky News）報導，緊急救援人員趕往舊證券交易所，現場濃煙沖天。這座荷蘭文藝復興風格的建築目前已經不是丹麥證交所的所在地，而是丹麥商工總會（Chamber of Commerce）總部。

火災發生時，舊證券交易所正在整修，但目前尚不清楚確切起火原因。哥本哈根消防局表示，建築物周遭的鷹架導致救難人員更難進入火場，銅製屋頂卻導致溫度居高不下。附近的財政部被疏散，警方也呼籲人們避免開車經過市中心。

路透形容，這場災難讓人想起2019年巴黎聖母院（Notre-Dame cathedral）的大火。丹麥國防部 長波爾森（Troels Lund Poulsen）也表示，「很令人悲傷。對於我們所有人意義重大的一棟標誌性建築……這是我們的聖母院時刻。」丹麥文化部長恩格爾-施密特（Jakob Engel-Schmidt ）悲嘆，「400年的丹麥文化遺產付之一炬。」

丹麥居民：「我不知道該說什麼了...，建築內無價的畫作、雕像，損失慘重...」、「它就像是我們的聖母院，是我們的國寶今天上午我看到，大家跑進建築救畫時很感動，建築燒毀，我情緒真的很激動...。」