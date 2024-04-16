我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

內州女教師和17歲學生車內發生性行為 丈夫被爆是國防部高層

中國經濟收縮「窮人買不起 中產不敢買」 社會消費恐下沉

逾千加薩人聽信傳聞北返 以色列仍不放行

編譯中心／綜合15日電
大批加薩人聽信傳聞踏上北返之路，但以色列否認已開放關卡。（歐新社）
大批加薩人聽信傳聞踏上北返之路，但以色列否認已開放關卡。（歐新社）

數以千計在加薩南部躲避戰火的加薩居民，聽說有人成功越過一處通往加薩市的檢查關卡後，14日紛紛踏上往北返家的海濱道路，但以色列否認已開放關卡。

中央社引述法新社報導，許多母親牽著孩子的手，多個家庭將家當放上驢車，展開這趟旅程。他們希望通過加薩市（Gaza City）南方的拉希德路（Al-Rashid road）軍事檢查哨，返回加薩北部的家。

但美國有線電視新聞網（CNN）報導，以色列國防軍表示：「加薩走廊北部仍是活躍戰區，目前不准回到當地。」

在拉希德路的另一端，絕望的人們在滿目瘡痍的加薩市等待與親人重逢。

歐德赫（Mahmoud Awdeh）說，他在等待妻子到來。自以色列與哈瑪斯去年10月開戰以來，他的妻子就一直待在加薩南部的甘尤尼斯市（Khan Yunis）。

歐德赫說：「她在電話中告訴我，很多人離開南部往北方去…她說她在檢查哨，等待軍方放行，讓她前往北方。」他希望妻子能安然通過關卡。

還有謠言稱，以色列軍方允許婦孺和50歲以上男性前往北方，但以軍否認。

聯合國統計，目前有超過150萬名巴勒斯坦人在南部城市拉法（Rafah）躲避戰火。

多名加薩人說，他們在北返之路上遭遇攻擊。

巴勒斯坦新聞機構「瓦法社」（Wafa）報導：「以色列占領軍轟炸流離失所的巴勒斯坦人，當時他們正想循拉希德路回到加薩走廊北部。」

離鄉背井的加薩人諾爾（Nour）說：「我們抵達（以色列）檢查哨時，他們可能放女人過去或擋下她們，但他們會朝男人開槍，所以我們必須折返，我們不想死。」以色列軍方對此不予置評。

拉法的巴勒斯坦人表示，他們對伊朗襲擊以色列沒什麼感覺。庫迪（Walid Al Kurdi）說：「伊朗攻擊以色列不干我們的事…我們只在乎能不能回家…我們接下來的48小時等著看（以色列）會不會回應伊朗，或是不是在耍我們，意圖轉移（外界）對拉法的關注。」

以色列曾表示，打算派地面部隊到拉法，將當地殘餘哈瑪斯分子全數殲滅。

另外，以色列軍方14日表示，將就加薩走廊軍事行動儘快召集兩個後備旅。以色列在加薩走廊與巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯持續進行戰鬥。

路透報導，以色列軍方指出：「根據情勢評估，以色列國防軍正就加薩前線作戰活動而在召集約兩個後備旅。」但是軍方沒有就此提供進一步細節。

與此同時，以色列表示，哈瑪斯將人質關押在拉法。內唐亞胡矢言對當地展開地面入侵。

以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）在簡報中說：「哈瑪斯持續將我們的人質扣押在加薩…也有人質在拉法，我們會竭盡所能帶他們回家。」

以色列 加薩 巴勒斯坦

上一則

北海道札幌逾25℃ 史上最早「夏日」

下一則

家族政治退場 星總理李顯龍5.15交棒副總理黃循財

延伸閱讀

以哈談判進度重挫 哈瑪斯釋放人質數減半、要求永久停火

以哈談判進度重挫 哈瑪斯釋放人質數減半、要求永久停火
拜登會伊拉克總理 盼能防阻中東衝突蔓延

拜登會伊拉克總理 盼能防阻中東衝突蔓延
大批加薩人聽信傳聞北返 以色列否認已開放關卡

大批加薩人聽信傳聞北返 以色列否認已開放關卡
杜伯斯基：伊朗攻擊以色列等同針對所有民主國家

杜伯斯基：伊朗攻擊以色列等同針對所有民主國家

熱門新聞

CNN分析，伊朗於當地時間13日對以色列發動空襲，看似是災難性戰爭的開端，實際上是「演一場最壯觀的戲」。圖為以色列鐵穹系統攔截伊朗飛彈畫面。(新華社)

演很大？CNN分析：伊朗故意造成襲以失敗 「一場最壯觀的戲」

2024-04-14 22:10
越南房地產大亨張美蘭（中）因鉅額詐貸詐騙案，11日被胡志明市人民法院判處死刑。歐新社

侵吞金額達GDP近6% 越南地產大亨張美蘭被判死刑

2024-04-11 10:10
皇室特派員大讚威廉（左）與凱特有自然的溫暖和讓人易於親近的魔力。（路透資料照片）

凱特在英國就是受寵 皇室特派員譏諷梅根只有一號表情

2024-04-15 10:13
3名男子受困無人荒島，所幸急中生智用棕櫚葉排出「救命」（HELP）字樣獲救。(取自電視台畫面)

3人受困無人荒島逾一周 用棕櫚葉拼「HELP」被美軍機救上

2024-04-11 21:05
4月13日在以色列特拉維夫拍攝的以色列國防部建築。(新華社)

中東4國領空關閉 伊朗警告美：勿支持以色列 否則將激烈回應

2024-04-13 20:44
伊朗革命衛隊於當地時間14日出動100多架無人機和發射飛彈報復以色列，美國官員表示，美軍位於中東地區防空系統已經截獲部分伊朗無人機，美國總統拜登收到消息緊急收假返回白宮。（路透）

伊朗出動上百架無人機、發彈攻擊以色列 美軍已擊落部分無人機

2024-04-13 19:19

超人氣

更多 >
花生醬需放冰箱？讓大廠告訴你

花生醬需放冰箱？讓大廠告訴你
4生肖愈過愈富 屬龍最會錢滾錢、長官最愛他們

4生肖愈過愈富 屬龍最會錢滾錢、長官最愛他們
他逛台灣市場買到「神仙水果」 口感Q甜卻低糖

他逛台灣市場買到「神仙水果」 口感Q甜卻低糖
這血型最怕被問這題 4血型「容易緊張」情境曝光

這血型最怕被問這題 4血型「容易緊張」情境曝光
超火炸雞品牌終於要進駐加州了 洛杉磯先開30家

超火炸雞品牌終於要進駐加州了 洛杉磯先開30家