逾千加薩人聽信傳聞北返 以色列仍不放行

大批加薩人聽信傳聞踏上北返之路，但以色列否認已開放關卡。（歐新社）

數以千計在加薩 南部躲避戰火的加薩居民，聽說有人成功越過一處通往加薩市的檢查關卡後，14日紛紛踏上往北返家的海濱道路，但以色列 否認已開放關卡。

中央社引述法新社報導，許多母親牽著孩子的手，多個家庭將家當放上驢車，展開這趟旅程。他們希望通過加薩市（Gaza City）南方的拉希德路（Al-Rashid road）軍事檢查哨，返回加薩北部的家。

但美國有線電視新聞網（CNN）報導，以色列國防軍表示：「加薩走廊北部仍是活躍戰區，目前不准回到當地。」

在拉希德路的另一端，絕望的人們在滿目瘡痍的加薩市等待與親人重逢。

歐德赫（Mahmoud Awdeh）說，他在等待妻子到來。自以色列與哈瑪斯去年10月開戰以來，他的妻子就一直待在加薩南部的甘尤尼斯市（Khan Yunis）。

歐德赫說：「她在電話中告訴我，很多人離開南部往北方去…她說她在檢查哨，等待軍方放行，讓她前往北方。」他希望妻子能安然通過關卡。

還有謠言稱，以色列軍方允許婦孺和50歲以上男性前往北方，但以軍否認。

聯合國統計，目前有超過150萬名巴勒斯坦 人在南部城市拉法（Rafah）躲避戰火。

多名加薩人說，他們在北返之路上遭遇攻擊。

巴勒斯坦新聞機構「瓦法社」（Wafa）報導：「以色列占領軍轟炸流離失所的巴勒斯坦人，當時他們正想循拉希德路回到加薩走廊北部。」

離鄉背井的加薩人諾爾（Nour）說：「我們抵達（以色列）檢查哨時，他們可能放女人過去或擋下她們，但他們會朝男人開槍，所以我們必須折返，我們不想死。」以色列軍方對此不予置評。

拉法的巴勒斯坦人表示，他們對伊朗襲擊以色列沒什麼感覺。庫迪（Walid Al Kurdi）說：「伊朗攻擊以色列不干我們的事…我們只在乎能不能回家…我們接下來的48小時等著看（以色列）會不會回應伊朗，或是不是在耍我們，意圖轉移（外界）對拉法的關注。」

以色列曾表示，打算派地面部隊到拉法，將當地殘餘哈瑪斯分子全數殲滅。

另外，以色列軍方14日表示，將就加薩走廊軍事行動儘快召集兩個後備旅。以色列在加薩走廊與巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯持續進行戰鬥。

路透報導，以色列軍方指出：「根據情勢評估，以色列國防軍正就加薩前線作戰活動而在召集約兩個後備旅。」但是軍方沒有就此提供進一步細節。

與此同時，以色列表示，哈瑪斯將人質關押在拉法。內唐亞胡矢言對當地展開地面入侵。

以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）在簡報中說：「哈瑪斯持續將我們的人質扣押在加薩…也有人質在拉法，我們會竭盡所能帶他們回家。」