新加坡準總理黃循財 草根菁英愛彈吉他 社群人氣旺

將在5月15日接任新加坡總理的現任副總理黃循財，嘉歡彈吉他紓壓。（路透）

將在5月中旬接任新加坡 總理率領新加坡第四代領導團隊的黃循財，祖上為中國海南島的漢族後裔，父母分別曾任業務經理及小學教師，他自稱是個「平凡家庭」。他去年11月就在星國長期執政的人民行動黨大會宣告，「我已為下個工作任務做好準備」。這距離他前年4月正式獲推舉為星國第四代領導團隊領袖，已過了一年多。

51歲的黃循財（Lawrence Wong）是美國威斯康辛大學經濟學學士、密西根大學經濟學碩士，也擁有哈佛大學 甘迺迪學院公共行政碩士學位。

黃循財從政前，曾任貿工部等部會公務員14年，只差一年就能享有公務員退休金，他曾說，這對他的確是損失，但「並不是我當時（辭去公務員從政）的考量因素」。他2004年獲哈佛大學公共管理碩士學位，翌年成為李顯龍的總理首席私人秘書。

黃循財2011年踏入政壇，當選國會議員。星國為內閣制國家，他當選後兩周就兼任教育部和國防部的政務部長，在星國部會中，該位階次於部長與高級政務部長。此後除了連任議員，他還在「文化、社區及青年部」等多個部會歷練，並於2014年首度入閣，出任該部部長。星國內閣共20位成員，包括總理及19位部長。

2020年新冠疫情 蔓延全球後，新加坡政府組成抗疫跨部門工作小組，由黃循財和衛生部長聯合領導。政治觀察家認為，他在疫情期間穩健的領導風格、政策論述清晰與充分掌握細節，讓他站上總理接班人選的領先地位。

肩負繁重的抗疫工作，彈吉他成了黃循財在公務之餘最好的紓壓方式。在父親耳濡目染下，他從小就開始彈吉他，現在在書房也有個角落特別保留給吉他、音箱等器材。

值得一提的是，2021年聖誕節前夕，黃循財在社群媒體Instagram分享一段自己在書房彈奏吉他的影片，並寫道，「彈吉他能讓我放鬆心情。」網路上也可看到他過去自彈自唱經典老歌「月亮代表我的心」、台語歌曲「我問天」的影片，彈奏功力可見一斑。