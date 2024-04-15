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演很大？CNN分析：伊朗故意造成襲以失敗 「一場最壯觀的戲」

伊朗開戰 歐盟譴責 聯國祕書長：世界無法再承受更多戰爭

編譯中心／綜合14日電
德國民眾聲援以色列。（路透）
德國民眾聲援以色列。（路透）

伊朗以色列發射無人機和飛彈，報復以色列空襲伊朗駐敘利亞大使館。歐盟譴責伊朗造成地區緊張情勢升高，美國則表示堅定支持以國。此外，聯合國安理會應以色列要求舉行緊急會議，討論伊朗對以色列的軍事行動。

綜合媒體報導，聯合國祕書長古特瑞斯說，當前區域甚至全球安全與穩定正在不斷遭到破壞，無論中東抑或是全世界都無法再承受更多戰爭。他再次呼籲以色列和伊朗雙方立即停止敵對行為，又重申向一個國家境內發動攻擊，不符合聯合國憲章的原則，對外交館的襲擊也違反國際法。

歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾在社群平台Ｘ發出訊息，譴責這次攻擊是「前所未有地升高情勢，且對區域安全構成嚴重威脅」。

美國之音報導，羅馬教宗方濟各在14日的祈禱中敦促伊朗和以色列避免採取可能引發「暴力升級」的新行動，將中東拖入更深衝突中，「戰爭夠了、襲擊夠了、暴力夠了。對話吧，和平吧。」

英國首相蘇納克譴責伊朗的「魯莽」舉動，說這些攻擊可能會加劇緊張局勢，破壞該地區穩定，伊朗也再次表明打算在自家後院製造混亂。

法國外交部長塞儒內說，伊朗決定採取這空前舉動，其破壞穩定的行為已達新境界，也面臨軍事升級風險。義大利外交部長塔加尼表示，義大利正在「注意與關切」局勢發展，並「準備好因應任何情況」。

以色列總理內唐亞胡表示：「感謝美國與以色列站在一起，也感謝英國、法國和其他許多國家支持。我們有明確原則：誰傷害我們，我們就傷害他們。」

卡達、沙烏地阿拉伯以等鄰近國家皆呼籲相關各方停止事態升級，「各方保持最大限度克制，使該地區及其人民免受戰爭危險」。埃及則說將與衝突各方直接接觸，試圖遏制局勢。

日本強烈譴責伊朗對以色列的報復性攻擊，稱其為事態升級，並表示對局勢深表關切。新加坡外交部也發表聲明，譴責伊朗破壞本已緊張的區域穩定。

聯合國安理會緊急召開會議。（路透）
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伊朗 以色列 聯合國

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