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iPhone輸入耶路撒冷變巴勒斯坦國旗 蘋果回應了

編譯中心／綜合12日電
iPhone部分用戶反應，在手機打字輸入耶路撒冷（Jerusalem）時，iPhone跳出的建議表情符號為巴勒斯坦國旗。（圖／123RF）
iPhone部分用戶反應，在手機打字輸入耶路撒冷（Jerusalem）時，iPhone跳出的建議表情符號為巴勒斯坦國旗。（圖／123RF）

智慧手機iPhone部分用戶反應，在手機打字輸入耶路撒冷（Jerusalem）時，iPhone跳出的建議表情符號為巴勒斯坦國旗，蘋果公司（Apple Inc.）11日承諾將修正這個問題。

中央社引述法新社報導，以色列與統治加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）持續交戰之際，加州矽谷科技巨擘蘋果因為這項問題被控有反以色列的立場，但公司聲稱肇因是軟體錯誤。

蘋果公司表示，iPhone鍵盤輸入Jerusalem後的建議表情符號出現巴勒斯坦國旗並非有意為之，會在下次作業系統更新時修正這項問題。

英國電視節目主持人萊里（Rachel Riley）在社群媒體指出這個古怪之處，再次引發以色列或巴勒斯坦是否有權主張耶路撒冷為首都的爭論，「當我輸入以色列首都Jerusalem時，手機跳出巴勒斯坦國旗符號。」她要求蘋果公司作出解釋。

她還提到，當在iPhone輸入一連串其他國家的首都時，都沒有出現建議的國旗符號，「對以色列採取雙重標準是反猶太主義的表現，這本身就是針對猶太人的種族歧視。」

此外，聯合國安理會成員同日未能就巴勒斯坦申請成為聯合國正式會員國達成共識，意味著這項希望不大的努力，如今可能要走向更正式的安理會表決。

據悉，巴勒斯坦自2012年起享有聯合國觀察員國地位，有鑑於以色列進攻加薩(Gaza)，巴勒斯坦在上周重新遞交2011年提出的聯合國成員申請案，促使安理會啟動一項正式的審議程序。任何要成為聯合國一員的要求必須先取得安理會同意，然後獲得聯合國大會支持，但是以色列的盟友美國在安理會享有否決權。

聯合國安理會輪值主席國、馬爾他駐聯合國大使佛瑞澤(Vanessa Frazier)表示，有三分之二成員國支持給予正式會員國身分。她並未詳細說明是哪些國家。

巴勒斯坦 聯合國 以色列

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