捉鬼遇害？法22歲女陳屍義大利廢棄教堂 疑似為了拍TikTok影片

一名年輕法國女子5日被發現血跡斑斑陳屍在義大利西北部奧斯塔谷一處廢棄教堂，死因是頸部刀傷流血致死，警方懷疑是為了尋找鬧鬼地點拍攝TikTok捉鬼影片時遇害。（截圖自YouTube）

美國有線電視新聞網（CNN）和義大利 通訊社（ANSA）報導，一名年輕法國女子5日被發現血跡斑斑陳屍在義大利西北部奧斯塔谷（Aosta Valley）一處廢棄教堂，死因是頸部嚴重刀傷流血致死，警方懷疑是為了尋找鬧鬼地點拍攝TikTok 捉鬼影片時遇害。

奧斯塔谷拉薩萊（La Salle）警方表示，該名22歲法國女子生前曾向家人報備即將離開靠近里昂的一座村落。

警方推斷死者出現在廢棄教堂可能為了找鬧鬼地點拍攝TikTok短影音，同時不排除是「合意謀殺」或獻祭；近來法國TikTok掀起捉鬼影片熱潮。

調查人員透露，死者被露營刀刺傷後流血致死，頸部和腹部均出現槍傷，推斷是死後造成。死者被發現時身穿米色緊身褲和一件運動衫，外面套著一件深色長外套。

現場部分血跡被擦拭，但是可見拖行痕跡，且死者沒有掙扎跡象，身上也沒有發現任何證件或手機，遺體附近有一包粉色棉花糖和一些在當地商店購買的日用品。

根據目擊者證詞，死者臉色蒼白且「憔悴不堪」，和一名黑髮、微橄欖膚色的男性友人同行，兩人穿得「像吸血鬼」。目擊者還說死者看起來就像一具「行走的屍體」。

目前警方正在尋找該同行男性友人。

當地另有兩起失蹤人口案，警方懷疑其中或許有關聯。