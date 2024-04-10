以色列在加薩走廊實施種族滅絕？美防長：沒看到任何證據

巴勒斯坦民眾9日重返加薩走廊南部城市汗尤尼斯，發現許多房屋已全毀。（歐新社）

美國國防部長奧斯丁 9日表示，美方沒有看到任何證據表明，以色列在針對巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯 的軍事行動中犯下了種族滅絕罪。

NBC新聞報導，美國參議院軍事委員會當天舉行聽證會，重點放在拜登總統最新的預算提案，奧斯丁在會上表示，「我們沒有任何正在製造種族滅絕的證據」。共和黨籍參議員柯頓（Tom Cotton）提問，這個答案是否代表以國並未正在加薩 走廊實施種族滅絕，奧斯丁再次表示，「我們沒有此事的證據」。

另一位共和黨籍參議員維克（Roger Wicker）則提問，哈瑪斯在2013年10月7日對以色列的襲擊，是否應視為種族滅絕行為，奧斯丁則答稱，「參議員，我們在10月7日所目睹的情況是哈瑪斯發動了可怕的恐攻」，並指這起跨境攻擊「無疑是戰爭罪」。

維克還詢問，如果以色列今天放下武器，哈瑪斯是否會停止對以國的攻擊，奧斯丁稱「我深表懷疑」。

NBC新聞指出，奧斯丁在參院提出這項說法時，正值以哈戰爭的關鍵時刻；美國在內的許多國家一直批評以軍在加薩走廊實施軍事行動的方式，而根據哈瑪斯管理的加薩衛生部所公布數字，已有超過33000人在衝突期間喪命，超過 75000人受傷。