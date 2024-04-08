霧霾籠罩泰國半數地區 總理要求部會全力協助民眾

泰國總理賽塔。（路透）3

泰國 空氣污染高峰季節來臨，8日上午全國半數地區處於霧霾狀態，更有7個北部的府細懸浮微粒（PM2.5）達紅色警戒，泰國總理要求內政部 和公共衛生部盡全力協助受影響的民眾。

每年2至4月是泰國的空污高峰期，大都會區曼谷的空污來自PM2.5粉塵及大量機動車排放廢氣。近幾年泰北空污問題漸趨嚴重，泰北的污染源除了PM2.5，還多了一個燒山林。泰國公共衛生部曾表示，泰國空氣污染的原因包括PM2.5粉塵、森林山火 以及焚燒農田廢棄物等。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，泰國地理資訊和太空技術發展局（Geo-Informatics and Space TechnologyDevelopment Agency, GISTDA）今天監測到泰國77個府中有37個府霧霾籠罩，多數集中在北部和東北部，其中有7個府PM2.5數值更達到紅色警戒的程度。

泰國政府設定PM2.5安全值是37.5微克/立方公尺，紅色警戒的府包括清萊（Chiangrai）、清邁 （Chiangmai）、帕堯（Phayao）、夜豐頌（Mae Hong Son）、楠（Nan）、南奔（Lamphun）和南邦（Lampang）等，介於80.5至107.5微克/立方公尺間。

泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）也意識到今天空污狀況嚴重，他在社群媒體X推文指出，政府有決心盡快處理PM2.5問題，他已責成公共衛生部長和內政部長盡全力協助受到影響的民眾，狀況嚴重的清邁府已經準備好無塵室並採購口罩，他也指示要特別照顧弱勢族群。

對於清邁的燒山林問題，賽塔表示，清邁府當局採取各種措施減少山火問題，例如空軍可進行人造雨、民眾檢舉燒山林的人能獲得獎勵，但清邁的霧霾來源還包括鄰國也在燒山林，因此解決空污問題除泰國各部門配合，也需要和鄰國協調合作。