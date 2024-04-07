厄瓜多警強闖使館抓貪汙前副總統 墨西哥怒斷交

厄瓜多警方強行闖入墨西哥駐厄瓜多首都基多大使館，逮捕大使館內尋求政治庇護的厄瓜多前副總統葛拉斯（Jorge Glas）。（歐新社）

在厄瓜多警方強行闖入墨西哥 駐厄瓜多首都基多大使館 ，逮捕大使館內尋求政治庇護 的厄瓜多前副總統葛拉斯（Jorge Glas）後，墨西哥斥此舉公然違反國際法，5日宣布中止與厄瓜多的外交關係。

衛報報導，現年54歲的葛拉斯因貪汙兩度被定罪，自去年12月尋求政治庇護以來，一直躲在墨西哥駐厄瓜多大使館，宣稱遭到檢察總長的迫害。

墨西哥5日正式批准葛拉斯的庇護申請，惹怒厄瓜多政府，批評有關決定是「非法行為」；墨西哥則表示，當局經過全面分析情况後，才給予葛拉斯政治庇護。墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）同日在X上表示，警方強行進入墨西哥駐厄瓜多大使館並逮捕葛拉斯。

厄瓜多總統諾波亞（Daniel Noboa）強調，厄瓜多是主權國家，不會允許任何罪犯逍遙法外。

羅培茲歐布拉多則痛斥這是獨裁行為，公然觸犯國際法和墨西哥主權，已指示墨西哥外交部長巴塞納

（Alicia Barcena）中止與厄瓜多的外交關係，他並透露還有多名墨國外交官在這起事件中受傷。

墨西哥外長巴爾塞納表示，墨西哥外交人員將立即離開厄瓜多。

墨厄兩國緊張關係近日已升級。羅培茲歐布拉多日前批評厄瓜多去年的暴力血腥選舉，厄國翌日宣布將墨西哥大使列為不受歡迎人物。