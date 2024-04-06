以色列調查救援志工7死案 澳洲外長批提供資訊不足

澳洲外交部長黃英賢。(歐新社)

澳洲 外交部長黃英賢（Penny Wong）今天表示，關於一名澳洲人道救援工作者在加薩 （Gaza）空襲中身亡，以色列 提供的相關資訊「不足」。

法新社報導，總部位於美國的慈善組織「世界中央廚房」（World Central Kitchen）指以色列軍隊1日對其車隊發動「針對性攻擊」，導致7名援助工作者死亡，包括43歲的澳洲公民弗蘭克康（Lalzawmi "Zomi" Frankcom）及其他英國、巴勒斯坦、波蘭與美國－加拿大籍的工作人員。

聽取以色列當局對這起事件的彙報後，黃英賢告訴記者，關於弗蘭克康在加薩喪命，澳洲已「明確表達我方尚未收到符合我方期待的充分資訊」。

黃英賢強調，澳洲希望以色列就弗蘭克康及其世界中央廚房的同事身亡一事，進行全面究責。

黃英賢認知到以色列證實，兩名涉入這起空襲行動的軍官已遭「解職」。

她說道：「我方重申，必須對應為這些不幸事故負責的人採取適當行動。」

黃英賢表示，澳洲希望從以色列正在進行的調查中獲得完整答案。她還說：「我方期望完全透明。好一段時間以來，人道工作者的處境一直令人感到擔憂。」