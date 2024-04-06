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拜登對內唐亞胡下最後通牒 不改變加薩方針「我們將無法支持你們」

編譯周辰陽／即時報導
美國總統拜登4日和以色列總理內唐亞胡通話時發出最後通牒，告知要是不改變他們在巴勒斯坦加薩走廊的方針，「我們將無法支持你們」。（路透 / 白宮）
美國總統拜登4日和以色列總理內唐亞胡通話時發出最後通牒，告知要是不改變他們在巴勒斯坦加薩走廊的方針，「我們將無法支持你們」。（路透 / 白宮）

美國總統拜登4日和以色列總理內唐亞胡通話，當時就有消息指他發出了最後通牒。三位知情消息人士透露，拜登告訴內唐亞胡，如果以色列不改變他們在巴勒斯坦加薩走廊的方針，「我們將無法支持你們」。

根據此前披露的消息，拜登和內唐亞胡講了30分鐘的電話，美方許多最高層官員都在場，包括副總統賀錦麗、國務卿布林肯與國家安全顧問蘇利文。網路媒體「Axios」5日報導，消息人士稱拜登並未明確說出以國失去美方支持將產生什麼樣的後果，也沒有提到停止武器運輸的可能性。

不過，自巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯發動跨境攻擊以來，無論是語氣或實質內容，這都是拜登打給內唐亞胡最嚴厲的一通電話，促使內唐亞胡開始採取之前反對過的措施。

美方消息人士表示，拜登跟內唐亞胡談到了造成世界中央廚房（WCK）7名救助人員遇害的以軍空襲，並指此事將加劇早已嚴峻的人道危機。拜登告知，因為這起事件，加薩戰事有必要暫停，以便讓恢復人道援助行動重啟。內唐亞胡則說，現場會有新的程序，因此停戰就沒必要，還稱停戰需要附帶遭哈瑪斯扣住人質釋放的協議。

一名以色列高級官員表示，內唐亞胡與幕僚對拜登在人質協議框架之外要求停戰感到意外。該官員透露，在幾小時後召開的以國安全內閣會議上，內唐亞胡提到，白宮就電話發出的說明中，並未把加薩走廊停火與人質獲釋連結。

這位以國官員表示，在以方要求白宮澄清說明講述的內容後，拜登政府公開和私下均明確表示，美方仍認為需要進行六周的停火，以換取人質釋放。

一位美方官員告訴「Axios」記者，「我方立場仍是，作為人質協議的一部分條件，應當有停火，而且應該立刻成真，這就是總統為何敦促總理授權他的談判人員，毫不拖延地達成協議」。

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